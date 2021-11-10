Умерла первая жена Александра Збруева актриса Валентина Малявина. Заслуженная артистка России скончалась на 81 году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Отмечается, что трагедия произошла еще 30 октября.

На счету знаменитости порядка 42 ролей в различных фильмах. Наиболее известные из них — «Иваново детство», «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны».

Последние годы жизни Малявина провела в пансионате для престарелых. Звезда отечественного кинематографа жаловалась на проблемы со слухом и зрением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Збруева и Малявиной, которые не смогли сохранить чувства на всю жизнь.