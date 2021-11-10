Актриса умерла в возрасте 80 лет в закрытом пансионате — слепая, одинокая и забытая. О ее смерти узнали лишь спустя полторы недели — 5-tv.ru вспомнил, какими ролями актриса запала в сердца зрителей.

Валентина Малявина прочно вписала свое имя в историю отечественного кинематографа — об этом говорит как почетное звание Заслуженного артиста Российской Федерации, так и всеобщая любовь зрителей к ее кинообразам. Но закончила свою жизнь актриса в одиночестве — она умерла в закрытом частном пансионате на 81 году жизни. 5-tv.ru вспомнил о яркой и полной любви жизни Малявиной — и она заслуживает собственной экранизации.

Детство, юность и Александр Збруев

Юная Валентина Малявина с детства грезила актерской карьерой — она родилась за четыре дня до начала Великой Отечественной войны в семье военного. К тому моменту, когда эхо страшной войны уже улеглось, девочка превратилась в красивую девушку, а ее папа — из полковника в генерала, Малявиной были открыты все дороги. Она решила поступить в Щукинское училище — отсюда и началась история ее любви.

Парень из соседней школы вдруг оказался однокашником из Щукинского училища — да еще и красавцем-ловеласом. Збруев сразу увлекся красивой девушкой, быстро взяв инициативу в свои руки — опыт уже был.

«Вот и совместная вечеринка со студентами Щуки, куда привела меня подружка… На ней я познакомилась с Ваней Бортником и Женей Супоневым, похожим на Есенина. А потом пришел Саша Збруев и по-хозяйски увлек меня в другую комнату, где мы с ним целовались до умопомрачения…» — вспоминала Малявина в мемуарах.

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И не только целовались — позже актриса поняла, что станет матерью. Молодые люди расписались — ему было 20 лет, ей — 17. Но родители восприняли беременность не так хорошо, как муж, и заставили юную девушку сделать аборт. Узнав об этом, Збруев жестоко ее избил — и с этого момента их отношения пошли под откос, и наладить их было уже невозможно.

Андрей Тарковский, кино и успех

Великий режиссер, тогда еще просто подающий надежды, сразу стал общаться с Малявиной так, будто они были знакомы уже с десяток лет — и это сильно не нравилось Збруеву. Но именно Тарковский дал мощный толчок карьере артистки — он снял фильм «Иваново детство». Отношения этой пары были исключительно платоническими — но замуж режиссер актрису все-таки звал. На венецианском кинофестивале «Иваново детство» наделало много шуму, и Тарковский, утомленный тем, что другие режиссеры приглашают Малявину сниматься в их фильмах, в запале и приступе ревности сделай ей предложение — но получил отказ.

Павел Арсенов, потеря второго ребенка и «дружба с коньяком»

Малявина все-таки вышла замуж за режиссера — но не за такого известного, как Тарковский, во всяком случае на тот момент. Павел Арсенов сразу потерял голову от актрисы, которую пригласил на главную роль в своей дебютной короткометражке и довольно быстро сделал ей предложение. Та его охотно приняла — и вскоре забеременела вновь. Но семейному счастью не суждено было быть — новорожденная девочка умерла от сепсиса.

Вместе со смертью ребенка кончились и отношения Малявиной с Арсеновым, но начались отношения с алкоголем. Оба супруга заливали дыры в душе алкоголем — это привело к краху их семьи. Некоторые утверждают, что у музыкальной сказки «Король-олень», в которой за Малявину поет юная Алла Пугачева, нет внятной концовки потому, что актриса сбежала от мужа к любовнику прямо во время съемок.

Кадр из фильма «Юность (киноальманах)» (1963)

Любовники, разрушенная семья и попытка самоубийства

Будучи замужем за Арсеновым, Малявина не стеснялась периодически встречаться и с Тарковским, и с коллегой по театру Вахтангова Александром Кайдановским. Больше того — об измене с последним она рассказала и Арсенову, и жене Кайдановского, разрушив оба брака.

Молодым людям было плохо вместе — но отпустить друг друга они не могли. Напивались, ревновали, выясняли отношения, дрались — и снова мирились, страстно заглаживая грехи по ночам. Однажды они даже попытались совершить самоубийство — но не вышло, их откачали в больнице, где позже заперли на несколько дней.

Стас Жданько, убийство и суд

Со своим третьим мужем Малявина познакомилась в театре — посмотрела спектакль с его участием и невероятно впечатлилась актерской игрой. Роману и свадьбе не помешала даже существенная разница в возрасте — 13 лет. Три года они были вместе, но потом случилось жуткое.

Актера нашли с ножом в груди — ранее тем вечером этим же ножом Малявина открывала бутылку вина. Первоначально следствие, ориентируясь на показания актрисы, предположило суицид, но позже дело было пересмотрено. Мать Жданько и его друг, актер Николай Попков, не поверили жене сына и друга — и добились пересмотра дела, скрупулезно собирая материалы и свидетельства.

Суд приговорил актрису к девяти годам тюремного заключения, но она отсидела менее пяти, выйдя из на волю по амнистии.

Жизнь после суда, четвертый и пятый брак, «черные риэлторы» и дом престарелых

Малявина была замужем еще дважды — и, судя по всему, она притягивает холодное оружие к своим избранникам. Ее пятый муж, иконописец Владимир Красницкий, был заколот на улице поздно вечером.

Актриса уже почти нигде не снималась — в ее фильмографии всего шесть ролей после выхода из тюрьмы, и те — небольшие или эпизодические. Но писала мемуары — в которых настаивала, что не убивала Станислава Жданько.

В 2001 году актриса получила травму, из-за которой потеряла зрение — она почти ничего не видела, могла лишь различать свет и тень. Ее беспомощным состоянием воспользовались «черные риэлторы» — забившие тревогу друзья актрисы обнаружили других людей, хозяйничавших в ее квартире. Ее спасли — Малявина нашлась в доме престарелых в Курске. По иронии судьбы, для того, чтобы провернуть мошенническую схему, в паспорт артистки преступники проставили очередной, шестой штамп.

Кадр из программы Андрея Малахова «Прямой эфир», Россия-1, 11.01.2018

Доживала свои дни Малявина в частном закрытом пансионате, очень редко общаясь с прессой. По слухам — ее содержание оплачивала дочь сокамерницы. Но среди версий звучало, что ее первый муж Александр Збруев.

Пожилая актриса верила в бога, мечтала написать еще одну книгу — Андрей Малахов даже подарил ей диктофон, чтобы отсутствие зрение не стало помехой.

Умерла артистка тихо — ни громких объявлений, ни слезных прощаний. Общественность узнала о ее смерти уже после похорон — Союз кинематографистов России сообщил об этом 10 ноября — полторы недели спустя того, как она ушла из жизни.

В своих мемуарах Малявина однажды вспомнила цыганку, которую встретила в юности. Ее слова оказались пророческими, и актриса не раз обдумывала сказанное ею.

«Старая цыганка долго смотрела на мою руку, молчала, затем вздохнула и сказала: «Счастья в твоей жизни будет немерено, но печали еще больше. Ты очень скоро выйдешь замуж, но с супругом проживешь недолго. Появятся и другие мужья. Детей у тебя никогда не будет, хотя несколько раз ты забеременеешь. А расплачиваться тебе придется за то, чего не совершала», — предсказала колдунья.

Большинство артистов — фаталисты, и верят, что главное — то, что оставишь после себя. Если это так — то после себя Валентина Малявина оставила 42 великолепных фильма, в том числе — золотую классику советского кинематографа. Стоит пересмотреть «Иваново детство» и «Дневные поезда», «Подсолнух» и «Король-олень» — и вспомнить роковую красавицу, у ног которой были все те, кого мы помним, как богов кино-Олимпа.