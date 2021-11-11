В Польше запретили жителям помогать мигрантам на границе

Ситуация на границе в ближайшие часы может окончательно выйти из-под контроля. Польские националисты заявили, что выдвигаются в сторону лагеря, где временно остановились беженцы. Они собираются присоединиться к военными и тогда может начаться настоящая бойня.

Тем временем там по-прежнему находятся тысячи желающих пересечь черту. И обстановка с каждой минутой накаляется. Ситуацию по обе стороны границы отслеживают корреспонденты МИЦ «Известия» Денис Большаков и Даниил Левин.

Беженцы прошли пешком сотни километров

Мы находились в лагере и услышали шум. Оказалось, что новая партия мигрантов прибывает. Они идут вдоль белорусско-польской границы. И вот на это сразу же реагируют польские военные, потому что они выстроились в коридор и сопровождают по ту сторону колючей проволоки беженцев. Вновь прибывшим в первую очередь дают воду. Некоторые сильно истощены, потому что не было денег на такси и пришлось идти пешком больше сотни километров.

Еще вчера тут не было продовольствия, но сейчас в лагерь доставили несколько цистерн с водой. Белорусские власти и местное отделение Красного Креста подвозят продукты. Впрочем, по ту сторону границы гуманизма куда меньше. Ночью группа беженцев пыталась прорваться в Польшу. Их избили и вытолкали обратно.

Несмотря на холод и постоянную головную боль от густого дыма, беженцы не собираются возвращаться на родину. Для многих из них это страшнее, чем шанс быть избитыми польскими военными.

«В Ираке у меня проблемы, я не могу там оставаться. Все это ради безопасности детей. Нас уже пытались там убить», — подчеркивает Зухра, беженка из Ирака.

Впрочем, пока на их пути армия и колючая проволока. Беженцы уверяют, что просто хотят пройти дальше — на запад Европы, но в Варшаве, похоже, в это не верят. Людей в лагере с каждым днем все больше. И все больше ситуация на белорусско-польской границе напоминает гуманитарную катастрофу.

Польша усиливает войска на границе

С польской стороны блок-пост всего в паре километров от границы. Полицейские останавливают каждый автомобиль. Проверяют документы, салон, багажник. И пропускают исключительно жителей деревушки Кузница — она за холмом. Мимо патрульных постоянно проезжает военная техника. А вот грузовик везет что-то похожее на противотанковые ежи. Границу укрепляют. К опасному участку стягивают все больше солдат. На трассе постоянно встречаются камуфлированные грузовики. А вдоль дороги — полицейские.

Очень много правоохранителей и в ближайшем к границе польском городе Сокулка. Население здесь всего 20 тысяч человек. И в городе ощущается напряжение.

«Такое количество мигрантов — это нехорошо. Их много, они могут что-нибудь натворить по дороге», — считает поляк Анджей.

Премьер Польши Моравецкий обвиняет в миграционном кризисе почему-то Россию. В Кремле позицию польского политика назвали неприемлемой и безответственной.

«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа. Речь о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и которые открыто заявляют, что они хотят следовать дальше на пространстве ЕС», — говорит пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Сама же Польша не то что помогать мигрантам, даже не позволяет это сделать благотворительным организациям. Немецкие активисты хотели доставить хоть какое-то продовольствие беженцам. Но их развернули.

Судя по всему, польские власти готовы на все, чтобы не пропустить мигрантов. Не исключают даже полного закрытия границы с Белоруссией.