Тридцать два оттенка стресса. Как тревожное состояние влияет на наши зубы

Стресс медленно разрушают иммунную систему человека и приводит к ряду проблем.

Стресс в современном мире — это довольно частое явление. В эпоху цифровых технологий мы все больше и больше перегружаем наш организм различной информацией. На фоне этого иногда происходят различные жизненные ситуации, которые выбивают нас «из колеи». И вот — психика расшатана, трудно сосредоточиться, и состояние здоровья ухудшилось, ведь стрессовое состояние напрямую влияет на наш иммунитет, что может даже привести к ухудшению состояния зубов, не говоря уже об остальном. О вероятности возникновения проблем с зубами рассказал в беседе с «Аргументы и факты» врач-стоматолог Илья Антонов.

«В частности, он (стресс) приводит к нарушению работы органов, которые отвечают за выработку гормонов. В результате нарушается нормальный обмен веществ в организме, начинается активное выведение микроэлементов, например, крайне полезного кальция», — рассказал специалист.

Таким образом, из-за тревожного состояния, организм начинает расходовать гораздо больше микроэлементов и тратит очень много этого ценного вещества. Из-за дефицита уменьшается толщина кости, что опытный стоматолог сразу сможет заметить.

«Когда мы обращаем внимание на оголение корней зубов, мы должны понимать, что толщина десны неизменна, а причина оголения корней — это убыль костной ткани», — отметил эксперт.

Стресс плохо влияет на нашу иммунную систему. Организм перестает справляться с бактериями, и это состояние приводит к целому ряду проблем. Как отмечает врач, это становится причиной кровотечений и целого ряда воспалений. Также стресс может заставить человека скрежетать зубами. Не только днем, но и во сне. Из-за этого начинает стираться зубная эмаль, что, очевидно, ни к чему хорошему не приведет. Еще могут начать расшатываться зубы.

«В каждой из этих ситуаций, помимо местного лечения, стоматолог всегда рекомендует обратиться к профильным специалистам для обследования и выявления внутренних патологий организма в целом», — посоветовал врач.

Стрессовое состояние может и вовсе помешать человеку посетить стоматолога.

Меры профилактики

Первое, что стоит сделать — это обратиться к специалисту, для выявления первопричины такого состояния. Разные проблемы решают разные специалисты: неврологи, психолог, и психотерапевты. Также не стоит забывать и об очевидном уходе за зубами и своевременном посещении стоматолога, а не только тогда, когда «заболит».

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