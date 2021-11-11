Переломы, артриты и гормональные сбои: как профессия балерин отражается на здоровье

Татьяна Головина рассказала 5-tv.ru, чем жертвуют артистки балета ради искусства.

Тяжелые ежедневные тренировки не проходят бесследно для здоровья артистов балета и дают знать о себе многочисленными недугами на протяжении всей последующей жизни. Чем приходится жертвовать балеринам ради искусства, в комментарии 5-tv.ru рассказала врач-остеопат, сотрудник клиники остеопатии и неврологии «Остеоми» Татьяна Головина.

Эксперт отмечает, что в первую очередь профессиональные занятия балетом сказываются на внешности артистов. К примеру, эпатажную танцовщицу, в прошлом приму-балерину Большого театра Анастасию Волочкову поклонники часто критикуют за нарочитую демонстрацию изуродованных за годы репетиций и выступлений в пуантах ступней.

«У балерин часто возникают боли в коленях, в спине. Огромной нагрузке, конечно, подвергаются стопы. Мы видим, что у них стопы в мозолях и шишках. Если случаются переломы в стопе, то возникает нестабильность и даже надрывы связок. Это приводит в дальнейшим к подвывихам при прыжках», — говорит врач-остепат.

Головина подчеркивает, что у профессиональных танцовщиц в первую очередь страдают именно ноги, и проявляется это не только в деформации стопы, но и в артритах крупных и мелких суставов. Однако наряду с мышцами и суставами сильнейшим нагрузкам подвергаются и внутренние органы артисток.

«Нужно учитывать, что в балете очень строгие требования к внешнему виду. Поэтому сочетание больших физических нагрузок, диет и морального напряжения из-за стремления приблизиться к внешнему идеалу зачастую приводит у молодых девушек к гормональному дисбалансу. Часто наблюдается нарушение менструального цикла из-за недостатка веса и даже снижение репродуктивной функции», — отмечает эксперт.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, скандальную балерину Анастасию Волочкову пользователи соцсети высмеяли за синюшный цвет ее ног на фото. Кроме того, подписчики отметили мужеподобную фигуру звезды: высокий рост, узкие бедра и широкие плечи.