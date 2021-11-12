Как по дате рождения узнать свое предназначение

Хотите узнать, почему вы постоянно наступаете на одни и те грабли, пытаясь наладить отношения или решить проблему? — Может, пришло время разобраться, являются ли выпадающие на вашу долю испытания отработкой кармических задач и что в таком случае делать, чтобы усвоить и смягчить уроки воспитания, которые преподносит вам ваша судьба?

Сразу стоит оговориться, что не все промахи являются наказаниями за наше прошлое. Иногда неприятности – это всего лишь банальное невезение, которое можно свалить на магнитную бурю или ретроградный Меркурий. Чтобы наладить жизнь, достаточно проанализировать конкретный случай и сделать выводы.

Однако, существуют события, которые человек должен «проработать», причем наказывать вас судьба может не только с помощью драмы, но и комедии, давая смотреть на происходящее не сквозь слезы, а через смех.

Астропсихология предлагает для изучения кармы свои инструменты, самый доступный - дата вашего рождения. Это ваш исходный код — число вашей кармы. Вычисляем согласно примеру и смотрим расшифровку.

Например, 12 августа 1978 года. Суммируем все цифры 1+2+8+1+9+7+8, получаем 36, далее 3+6=9, ищем девятку или получившееся у вас число.

1

Их мыслями и поступками заправляет Солнце, а значит, они легко добивается поставленных задач. Это везение для всех, если намерения единицы чисты, и настоящая беда, если фортуна улыбается злым людям, позволяя вершить им грязные дела.

Любимчики жаркого Солнца - отличные руководители, но даже если они и не окажутся у руля, окружающие все равно будут к ним прислушиваться. Логическое мышление мешает им заявлять о своих чувствах, поэтому им, например, будет сложно первыми признаться в любви, и они могут упустить свое счастье. Оказываясь в неловком положении, единицы перевоспитываются, учатся не проявлять излишне свою гордыню, становятся более терпимыми.

Их предназначение точно передал Маяковский: «Светить всегда, светить везде».

2

Луна влияет на все, что происходит в их жизни. Зависимость от лунных циклов заставляет их испытывать изнурительные спады и подъемы настроения.

На этом испытания не заканчиваются: дела удаются лишь с третьей и последующей попыток, они снова и снова проходят уроки судьбы, пока научатся. Вселенная намекает, что лучше заниматься личностным развитием, а не ударяться в материальные ценности.

Они - прекрасные психологи и консультанты, способные разглядеть в человеке его радости и проблемы. Дарованный им свыше дар предвидения стоит направить на помощь людям, иначе они могут его потерять.

В любви им обычно везет, и они долго остаются верны партнерам. Миссия двоек – нахождение правды, а их таланты стоит применить в таких сферах, как психологическое консультирование, воспитание и образование детей, творческие эксперименты. Нужно обратить внимание на искоренение недостатка в виде лени.

3

Юпитер вынуждает их брать на себя больше, чем они реально могут сделать. Им приходится много трудиться, в том числе в плане проработки духовного, для этого желательно подобрать себе гуру. При этом дети Юпитера могут и сами стать великолепными учителями.

Выносливость и способность выдерживать непомерные для других нагрузки – их отличительная черта, но они быстро увлекаются противоположным полом, создавая впечатление легкомысленных людей.

Их предназначение – стать мудрыми и раскрыть другим смысл жизни, а также утешать тех, кто в печали. У троек – самый легкий среди всех вариант отработки, особенно если они применят все дары, подаренные судьбой.

4

Планета Раху вершит их судьбы. Четверки обычно разочаровываются в жизни и любви. Им живется и трудно, и весело одновременно. Они часто не осознают, чего хотят на самом деле. Помочь им понять свою мечту могут психологи и другие специалисты, работающие в сфере личных и деловых отношений. Им нужно наладить взаимоотношения с родными и друзьями.

Четверки - неплохие педагоги, они способны воспитывать в учениках ответственность. При этом им необходимо бороться с унынием и учиться на ошибках, чтобы не повторять их вновь и вновь.

5

Планета-покровитель - Меркурий. Являясь проводником информации, пятерка должна отслеживать ее чистоту и не вестись на слухи и провокации. При этом следует помнить о красоте родного языка, не используя в своей речи мат и не давая пустых обещаний.

Им следует глубже изучать новое, избегать поверхностного отношения к знаниям.

Доброта, внимательность и общительность – их конек. Мудрые и проницательные, они обладают настоящим счастьем говорить и быть услышанными.

Меркурианцы наилучшим образом смогут реализовать себя в журналистике, преподавании, консультировании и бизнесе.

6

Обольстительная Венера испытывает своих подопечных различными соблазнами, перед которыми трудно удержаться.

Венера даст шестеркам везение и богатство.

Дружелюбие, привлекательность и романтичность, забота об окружающих и желание общаться – это те качества, за которые их любят окружающие.

Если влияние Венеры будет негативно, то шестерку постоянно будут преследовать сексуальные связи вопреки их желанию.

Они сильны в разрешении конфликтов Их предназначение – наполнить миро любовью.

Свои таланты они могут раскрыть в психологии, юриспруденции, различных видах творчества.

7

Кету-карма говорит об очищении, порой этот процесс происходит болезненно, с потерями. Но таким образом семеркам даются неплохие возможности для духовного роста.

Познав мудрость, они должны помочь другим справляться с проблемами. Отличная и без того интуиция со временем только усиливается.

Среди них можно найти немало духовных лидеров.

Их миссия разобраться в тайнах рождения, жизни и смерти, передавать свои знания другим.

Полностью их талант раскроется в писательстве, ораторском искусстве, консультировании и психологии.

8

Этих людей ждет трудоемкая и напряженная работа. Им придется крутиться, как белка в колесе, чтобы выполнить все поставленные задачи. С годами такие люди обретают мудрость. Чем больше трудностей они встречают на своем пути, тем сильнее они становятся. В качестве жизненного урока они могут потерять все, но если они не теряют себя и свою духовность – показать людям пример стойкости, мужества и стать по-настоящему счастливыми.

Такие люди рано или поздно становятся известными: у них есть качества, помогающие достичь целей и прийти к власти. Важно, чтобы они использовали свою способность влиять на умы людей для их духовного просветления.

9

Этими людьми управляем планета Марс, что наделяет их активностью и упорством в достижении целей. С другой стороны, такие люди могут обладать истинным смирением и терпимостью к людям, что не имеет ничего общего со слабоволием и мягкосердечием.

Главная опасность: такие люди могут становиться упрямыми и склонными к насилию, если встречают сопротивление своим идеям. Но это зависит от того, какой вектор развития выбирает человек.