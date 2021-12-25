Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 768

О результатах соответствующего исследования рассказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.

Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья

Фото: Depositphotos / logoff

Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!

Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин. Как показали результаты опытов, использование высоких доз данного вещества было связано с повышенным риском остановки сердца. При этом у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, такого побочного эффекта выявлено не было.

«Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта», — сказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.

По его словам, до этого оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными.

«Исследование показало, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен. Эти результаты, возможно, придется принимать во внимание при рассмотрении вопроса о применении того или иного препарата», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лекарствах, которые лучше и дешевле зарубежных.

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