Белорусский исход: миграционный кризис на границе с Польшей перешел в острую фазу

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши перешел в острейшую фазу. Тысячи граждан стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Евросоюз. Полыхнуть может в любой момент. Стихийные лагеря, костры, ночевка под отрытым небом и детские слезы.

Заложниками политики ЕС становятся беженцы, которые бегут в Европу от войн и проблем. И здесь крайне удивительно выглядит позиция польских властей, которые готовы стрелять по женщинам и детям, лишь бы не пустить их в страну. По мнению еврочиновников, во всем виновата Белоруссия, которая якобы устраивает провокации. И естественно, Россия, без нас ведь никуда. Но мы к этому еще вернемся. И как же разительно отличается поведение поляков, от того, что мы видели в Италии или Британии, где беженцев не отгоняют автоматными очередями, а скорее наоборот. Да и санкции друг против друга не объявляют. Так чего же добивается Варшава, и что теперь будет с тысячи мигрантов? С белорусско-польской границы передает корреспондент МИЦ «Известия» Денис Большаков.

Беженцев, которые идут к границе с Польшей в Белоруссии замечают в понедельник. Наша съемочная группа первой находит курдских мигрантов в лесах Гродненской области. Это колонна беженцев из Сирии и Ирака, здесь примерно 200 человек. Они находятся в трех-четырех километрах от белорусско-польской границы. В группе есть маленькие дети, их несут на руках. Еда давно закончилась.

«У нас есть вода. Но, смотрите, меньше трех литров на пять-десять человек», — говорят люди.

У каждого с собой максимум по две сумки, некоторые вообще с одним рюкзаком. На заправке перед погранпереходом пополняют запасы.

Магазин на заправочной станции перед погранпереходом Брузги. По сути, последнее место, где беженцы могут закупиться продуктами перед тем, как попытаются пройти в лагерь. Берут, в основном, шаурму, какие-то теплые напитки, кофе — чтобы согреться. Особой популярностью пользуются куриные сосиски.

Теперь мигрантам предстоит последний марш-бросок до границы. Они не знают, что там их уже ждут — 12 тысяч польских военных перебросили к погранпереходу. Беженцы встают лагерем прямо перед колючей проволокой. Самые отчаянные пытаются перелезть через ограждение. Поляки их избивают и выталкивают обратно. Азиз со своими земляками из Камеруна ушел вглубь лагеря, чтобы отдохнуть после долгой дороги. В Белоруссии они почти две недели, все это время шли пешком до границы — на транспорт денег не осталось.

«У меня не было денег на дорогу до Европы. Я добрался до Нигерии, там мне помогли друзья, я смог улететь в Турцию, а дальше в Белоруссию», — рассказывает Азиз.

Эту ночь Азиз проведет на улице — спать будет прямо на земле — у него нет палатки. Впрочем, отдохнуть и так не получится. Поляки то и дело включают громкоговорители, по которым предупреждают, чтобы беженцы не пытались прорываться через границу. Шум дополняется ярким светом от проблесковых маяков. Почти по методичкам американских секретных тюрем, не хватает только оглушительной музыки, желательно «металла». Утром польские силовики разнообразят методы психологического давления взяв на вооружение уже нацистский опыт. Они рассылают сообщения, адресованные беженцам. В них написано о том, что белорусские власти им лгут, просят возвращаться в Минск и ни в коем случае не принимать никаких пилюль от белорусских солдат.

Параллельно с SMS-сообщениями начинают сыпаться обвинения в адрес Белоруссии. Председатель Евросовета Шарль Мишель алармирует, прямо как настоящий мушкетер.

«Мы сталкиваемся с жесткой гибридной атакой на границах ЕС. Беларусь циничным и шокирующим образом вооружает терпящих бедствие мигрантов. На нашем последнем Европейском Совете мы осудили и решили отреагировать на эти нападения. Границы Польши и Балтии являются границами ЕС. Один за всех и все за одного», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Клич Д’Артаньяна действует разве что на тех, кто мало следит за новостями с границы. На весь лагерь у мигрантов от силы несколько тупых топоров. Белорусские власти и общественные организации привозят беженцам не оружие, а теплую одежду, средства гигиены и еду. Стандартный продуктовый набор, который раздают сотрудники белорусского общества Красного Креста. Здесь куриная колбаса, что важно, без свинины. Свежий лаваш и бутылка питьевой воды — самое необходимое.

Похоже, что под эскалацией миграционного кризиса, в которой обвиняют Белоруссию, запад как раз и подразумевает выдачу беженцам продуктов и теплой одежды. Следуя такой логике, если перестать кормить и поить мигрантов, то и кризис быстро разрешится. Ведь нет человека — нет проблемы. Вслед за Минском, как по расписанию вспоминают о Москве.

«Что важно России в этой игре? Нужно ясно сказать себе, что Россия имеет свои далеко идущие цели. Несомненно, это дестабилизация ситуации в ЕС, попытка перманентной дестабилизации Центральной и Восточной Европы», — уверен глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Польские газеты выходят с яркими заголовками — «Кризис на границе играет Путину на руку», «Польша защищает всю Европу», «Инструмент России в сочетании с белорусским отчаянием», «Почему санкции имеют смысл?». Премьер Моравецкий говорит о государственном терроризме.

«Мы хотим сотрудничать с Белоруссией и Россией, но не с пистолетом, приставленным к голове, а с государствами, в которых есть демократия», — считает премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Уже традиционно за обвинением не следует доказательств. Когда о них все же вспоминают, драма с беженцами начинает походить на фарс.

«Литовские офицеры слышат звуки проезжающих по Белоруссии крупногабаритных автомобилей, что может означать, что переправляются нелегальные мигранты. Дело в том, что мигрантов перемещают в сторону Литвы и вытесняют на ее территорию», — заявил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.

Звуков в головах литовских офицеров достаточно, чтобы начался переполох на Украине. Местные власти спешно организуют учения против прорыва мигрантов из Белоруссии. Польские пограничники жалуются — дескать белорусы пытались ослепить их зеленым лазером. Не хватает только инопланетян и шапочек из фольги. Но в ЕС все это воспринимают всерьез, и уже грезят новыми санкциями.

«Это повод с одной стороны ввести очередной пакет санкций. С другой стороны — эскалацию сделать на границе с Белоруссией. Это выгодно Польше, Литве, они деньги хотят, они хотят в Брюсселе больше влияния», — уверен заместитель председателя Комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич.

При этом, по данным белорусов, за транзитом беженцев в Европу стоят сами европейцы.

«Десятки транзитеров, которые людей подкидывают — это немцы и, прежде всего, поляки. Ну еще украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает этот транзит», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В отличие от истории со звуками от грузовиков, эта версия находит подтверждение. В польской Лодзи полиция останавливает два микроавтобуса с мигрантами. За рулем — чех и финн. Вот только про санкции против Праги и Хельсинки никто не говорит. Как и про желание наказать, например, Турцию или Боснию за поток мигрантов в ЕС. Или Францию, за то, что беженцы плывут через Ла-Манш в Британию. По сравнению с такими цифрами, несколько сотен, прорвавшихся через белорусско-польскую границу выглядят как статистическая погрешность. И ответственность за нее лежит не на белорусах. И даже не на польских пограничниках, которые упустили беглецов.

«Уважая международное гуманитарное право — понимать, что это предполагает и уважение людей, которые стали беженцами по вине Запада, который прежде всего развязал агрессивные войны на Ближнем Востоке и севере Африки. Надо отвечать за свои слова и поступки», — уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Похоже, такое правило у западных политиков необязательно к исполнению. Ахмед Разаи — афганец, выпускник Кабульского университета. В прошлом сотрудничал с американцами. И поэтому, вроде бы, мог рассчитывать на их помощь при эвакуации. Но про него, как и про тысячи других людей, просто забыли. В итоге Ахмед сам перевез семью в Пакистан и сейчас собирается в Европу. Свой маршрут не раскрывает, но говорит, что точно не через Белоруссию.

«Говорят, что люди на границе находятся между жизнью и смертью. У них мало шансов это пережить, я думаю, что афганские мигранты не должны идти этим путем, это не лучший вариант», — считает Ахмед Разаи.

Впрочем, и возвращение на Родину для мигрантов — не вариант. Азиз объясняет, что прилетел за тысячи километров и спит в лесу не от хорошей жизни.

«В моей стране мы умираем! Я не шучу, я не играю, это серьезно! Говорю только правду, как перед богом. Люди гибнут у меня на Родине, мы должны уехать. Потому что мы хотим жить», — в отчаянии признается Азиз.

Азиз по образованию физик, но готов работать хоть уборщиком, хоть официантом, лишь бы в Германии. А пока подсчитывает, хватит ли дров, которые ему помогли нарубить новые знакомые курды. Деревья рубят в первую очередь для того, чтобы развести огонь и согреться, но есть и другой вариант использования. Длинное 15-метровое бревно можно бросить на колючую проволоку и попытаться прорваться на территорию Польши.

На такой риск беженцы пока не идут. Тем более что среди них много женщин и детей, которые вряд ли осилят побег. Лишь вывешивают на хижинах таблички с напоминанием, что мигранты — тоже люди.

И с риторическим вопросом — почему Польша их не любит? Тем более, что других беженцев, которые попадают в Европу через ту же Турцию или Балканы, в Германии встречают чуть ли не с цветами. О том, что стали жертвами традиционной западной схемы — во всех проблемах винить Россию и ее союзников, курды и камерунцы не думают. У них сейчас другие проблемы. Лагерь с каждым днем разрастается. И здесь уже физик Азиз понимает, что произойдет, когда критическая масса будет превышена. Вопрос — понимают ли это по ту сторону границы.