Однозначно эскалация: Захарова про размещение войск НАТО в Прибалтике

Захарова: планы о размещении войск НАТО в Прибалтике — это эскалация

Планы США разместить войска Североатлантического альянса (НАТО) в странах Прибалтики — это эскалация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Потенциальное размещение дополнительных натовских контингентов, в том числе американских войск, и создание соответствующей военной инфраструктуры в Прибалтике однозначно расцениваем как эскалацию», — отметила представитель министерства.

Она подчеркнула, что подобные планы Вашингтона не сходятся с тем, что там декларируют. По заявлениям Белого дома, США стремятся содействовать снижению напряжения в Европе через дипломатические и политические пути.

Но при этом такие «конфронтационные шаги» вписываются в планы НАТО, который стремится форсировано милитаризировать западное приграничье России. Предлогом для подобных действий является якобы «угроза с Востока».

Захарова также напомнила, что страны Прибалтики продолжают делать провокационные и антироссийские заявления, сопровождая их русофобией и неонацизмом. Последнее проявляется, в том числе и в осквернении памяти героев Второй мировой войны, а также переписывании истории.

«Вильнюс, Рига и Таллин продолжают делать провокационные заявления, дальше еще больше, раскачивая напряженную ситуацию на Балтике. Литва открыто торгует суверенитетом и добровольно предлагает передать собственную территорию под, это никто и не скрывает даже, прямую юрисдикцию и управление своими кураторами в НАТО», — уточнила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конфронтация с РФ ухудшит положение стран ЕС, отметила Захарова. Она добавила, что население и бизнес Европы уже сполна ощущают последствия антироссийской политики.

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