В театре ФЭСТ простились со звездой сериала «Счастливы вместе» Игорем Бондаренко

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 097

Любимый зрителями и коллегами артист труппы скончался после двух лет борьбы с раком.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Мытищинском театре драмы и комедии ФЭСТ простились с актером Игорем Бондаренко. Близкие и коллеги покойного собрались в зале, осыпанный красными гвоздиками гроб установили на сцене, где священник провел отпевание. После траурной молитвы по артисту, его родные, друзья и соратники выступили с речами. Главный режиссер театра Игорь Шаповалов назвал Бондаренко великим актером, вспомнил о первых шагах в профессии, которые с ним разделил, ведь оба стояли у самых истоков ФЭСТа.

Как отметил Шаповалов, Бондаренко был любимцем публики. Спектакли с его участием, сказал он, пользовались особым успехом и не раз вызывали общественный резонанс. Ко дню прощания в театре организовали стенд, посвященный ушедшему из жизни коллеге. На черном полотне разместили фотографии со сценами из постановок, портреты, а под ними выставили костюмы Игоря Бондаренко.

5-tv.ru

Артист родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке в Подмосковье. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В театре ФЭСТ работал с 1988-го — именно в этом году любительская труппа получила статус профессиональной. Широкому зрителю актер больше всего знаком по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Реальные пацаны», «Кармелита» и «Хитровка». Всего на счету Бондаренко более 40 крупных проектов.

Игорь Шаповалов прежде рассказал в беседе с 5-tv.ru, что его коллега умер из-за тяжелой формы рака. Он два года боролся с болезнью, перенес четыре химиотерапии, три операции и лучевую терапию, лечился в разных клиниках, но все безуспешно. Главный режиссер считал покойного необыкновенно талантливым, сравнивал с мэтрами Евгением Леоновым и Александром Калягиным. При этом Бондаренко был и порядочным человеком, душой компании, способным ободрить одним жизнерадостным словом. Для театра и близкого круга его уход стал невосполнимой утратой.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры церемонии прощания с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным. Юморист скончался 12 ноября из-за сердечной недостаточности.

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