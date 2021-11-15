Юность в сапогах: Как выглядели российские звезды в армии

Тарзан трудился на площадке космодрома «Плесецк», а музыкант Леонид Агутин отдавал воинский долг в пограничных войсках.

15 ноября в России отмечают День призывника. Праздник учредили в 1992-м по указу Бориса Ельцина — так надеялись повысить общегосударственную значимость и престижность воинской службы. Сегодня к призыву относятся по-разному, но многие, в том числе звезды, считают службу в армии обязательным делом для каждого мужчины. 5-tv.ru собрал фото знаменитостей, которые служили в армии и гордятся этим.

Сергей Зверев

Globallookpress.com © Anatoly Lomohov, коллаж: Пятый канал

Известный стилист Сергей Зверев поступил на службу после окончания ПТУ по специальности парикмахера. Проходил службу будущий звезда в рядах вооруженных сил в Польше. Сергей служил недолго, но успел стать заместителем командира взвода и дослужился до звания старшего сержанта.

Никита Михалков

Globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, коллаж: Пятый канал

Кинорежиссер Никита Михалков отправился на службу в 27 лет, после премьеры фильма «Я шагаю по Москве». Он служил в морфлоте на Камчатке. Однажды Михалков чудом избежал смерти: он не мог догнать сослуживцев во время долгой экспедиции в тундре и чуть не замерз. Несмотря на опасный случай, режиссер считает, что служить должен каждый мужчина, ведь так можно увидеть страну. Во время службы Никита Сергеевич вел дневник — записи и приобретенный опыт пригодились ему во время работы над картиной «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Илья Лагутенко

Globallookpress.com © Anton Belitsky, коллаж: Пятый канал

Илья Лагутенко, фронтмен группы «Мумий Тролль», проходил службу на Тихоокеанском флоте. Он был старшиной второй статьи. Во время службы Илья тоже рисковал жизнью: однажды он чуть не провалился под лед. Но о временах службы в армии Лагутенко вспоминает с приятными чувствами и часто делится впечатлениями в интервью.

«Я влюблен в эти два года. Хотя больше наверное не в то, что называется армией, а в те ситуации, школу жизни, если хотите, что мне довелось испытать», — говорит музыкант.

Леонид Агутин

Globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, коллаж: Пятый канал

Леонид Агутин служил на границе России и Финляндии в пограничных войсках. Музыкант не только часто вспоминает о службе, но написал песню «Граница», которая стала хитом! Как и в песне, в жизни у Леонида Агутина выдалась интересная служба. Сначала его определили в музыкальный ансамбль. Там Агутин продержался недолго: его исключили за неоднократные нарушения дисциплины.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3875006/track/31889505'>Граница</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/419284'>Леонид Агутин</a> на Яндекс. Музыке

На границе будущий звезда эстрады завел дружбу с местной овчаркой Адой. Ада стала напарницей Агутина и помогла ему задержать перебежчика!

«Если нужного числа призывников не наберется — это уже катастрофа, потому что армия — показатель силы и стабильности государства», — считает Леонид.

Сергей Глушко (Тарзан)

Globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, коллаж: Пятый канал

Сергей Глушко, известный как Тарзан, родился в семье полковника и мечтал стать военным с детства. Глушко с детства готовился к службе и поступил в военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. Окончив академию в звании лейтенанта, Сергей служил три года в армии. Его первым местом работы стал космодром «Плесецк». Глушко запускал спутники в космос и трудился на стартовой площадке космодрома. В 90-х Глушко начала тяготить служба в армии: он уволился и уехал в Москву, где стал заниматься танцами.