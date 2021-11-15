Юность в сапогах: Как выглядели российские звезды в армии
В России отмечают День призывника
Фото: Globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda; Instagram @agutinleonid
Тарзан трудился на площадке космодрома «Плесецк», а музыкант Леонид Агутин отдавал воинский долг в пограничных войсках.
15 ноября в России отмечают День призывника. Праздник учредили в 1992-м по указу Бориса Ельцина — так надеялись повысить общегосударственную значимость и престижность воинской службы. Сегодня к призыву относятся по-разному, но многие, в том числе звезды, считают службу в армии обязательным делом для каждого мужчины. 5-tv.ru собрал фото знаменитостей, которые служили в армии и гордятся этим.
Сергей Зверев
Известный стилист Сергей Зверев поступил на службу после окончания ПТУ по специальности парикмахера. Проходил службу будущий звезда в рядах вооруженных сил в Польше. Сергей служил недолго, но успел стать заместителем командира взвода и дослужился до звания старшего сержанта.
Никита Михалков
Кинорежиссер Никита Михалков отправился на службу в 27 лет, после премьеры фильма «Я шагаю по Москве». Он служил в морфлоте на Камчатке. Однажды Михалков чудом избежал смерти: он не мог догнать сослуживцев во время долгой экспедиции в тундре и чуть не замерз. Несмотря на опасный случай, режиссер считает, что служить должен каждый мужчина, ведь так можно увидеть страну. Во время службы Никита Сергеевич вел дневник — записи и приобретенный опыт пригодились ему во время работы над картиной «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Илья Лагутенко
Илья Лагутенко, фронтмен группы «Мумий Тролль», проходил службу на Тихоокеанском флоте. Он был старшиной второй статьи. Во время службы Илья тоже рисковал жизнью: однажды он чуть не провалился под лед. Но о временах службы в армии Лагутенко вспоминает с приятными чувствами и часто делится впечатлениями в интервью.
«Я влюблен в эти два года. Хотя больше наверное не в то, что называется армией, а в те ситуации, школу жизни, если хотите, что мне довелось испытать», — говорит музыкант.
Леонид Агутин
Леонид Агутин служил на границе России и Финляндии в пограничных войсках. Музыкант не только часто вспоминает о службе, но написал песню «Граница», которая стала хитом! Как и в песне, в жизни у Леонида Агутина выдалась интересная служба. Сначала его определили в музыкальный ансамбль. Там Агутин продержался недолго: его исключили за неоднократные нарушения дисциплины.
На границе будущий звезда эстрады завел дружбу с местной овчаркой Адой. Ада стала напарницей Агутина и помогла ему задержать перебежчика!
«Если нужного числа призывников не наберется — это уже катастрофа, потому что армия — показатель силы и стабильности государства», — считает Леонид.
Сергей Глушко (Тарзан)
Сергей Глушко, известный как Тарзан, родился в семье полковника и мечтал стать военным с детства. Глушко с детства готовился к службе и поступил в военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. Окончив академию в звании лейтенанта, Сергей служил три года в армии. Его первым местом работы стал космодром «Плесецк». Глушко запускал спутники в космос и трудился на стартовой площадке космодрома. В 90-х Глушко начала тяготить служба в армии: он уволился и уехал в Москву, где стал заниматься танцами.
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