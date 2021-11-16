Близкий друг королевской семьи рассказал о смертельном диагнозе Елизаветы II

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Мадлена Гришина
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Близкий друг королевской семьи рассказал о тяжелом заболевании Елизаветы II

Близкий друг королевской семьи рассказал о смертельном диагнозе Елизаветы II

Фото: REUTERS

Слухи об ухудшающемся самочувствии королевы Елизаветы II появились еще в середине октября.

Приближенный к семье Елизаветы II рассказал о смертельном диагнозе 95-летней королевы Великобритании. По его словам, плохое самочувствие связано с лейкемией — раком крови. Подробностями заболевания у монаршей особы он поделился в интервью американскому изданию National Enquirer. Имя источника не раскрывается.

По словам инсайдера, тяжелое заболевание королеве диагностировали некоторое время назад. Она успешно лечилась, но в последнее время терапия не приносит положительного результата. Потому на ее руках стали проявляться специфические синяки, которые не могли возникнуть вследствие каких-либо травм.

Подобный симптом заметил не только близкий друг семьи, но и другие знакомые Елизаветы II. Именно из-за этого смертельного недуга и резко ухудшающегося самочувствия последние полтора месяца королева и отказывается посещать мероприятия.

Помимо страшного диагноза лейкемия 5-tv.ru рассказывал, что в середине ноября королева Великобритании повредила спину.

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