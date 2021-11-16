Большая ошибка: почему нельзя носить маску, чтобы согреть лицо в мороз

Прыщи и небольшие воспаления — не самые большие проблемы, с которыми можно столкнуться.

Есть люди, которые расширили сферу применения медицинской маски до максимума и используют ее, чтобы согреть лицо зимой. Идея, может быть, и рабочая, но некоторые последствия такого способа сохранить щеки и нос в тепле могут быть не просто негативными — речь идет о здоровье кожи. Прыщи и небольшие воспаления — не самые большие проблемы, которыми чревато постоянное ношение маски.

Дерматолог Ирина Скорогудаева посоветовала россиянам в морозы все же использовать для согрева теплый шарф. Сквозь волокна коже будет проще «дышать», исключится парниковый эффект. Но ткани лучше выбирать с осторожностью. Чистая шерсть, к примеру, может обеспечить раздражение. Но и шерстяной шарф лучше медицинской маски.

«Маска увлажняется за счет дыхания. Вслед за этим увлажняется и лицо. Если человек идет в медицинской маске по улице в мороз, его кожа может обветриться. Излишняя влага отводит тепло, а ветер многократно усиливает этот эффект. На холоде не стоит создавать излишней влажности в области лица», — цитирует доктора «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые всего мира бьют тревогу в связи с невероятным количеством использованных масок, которые загрязняют мировой океан и почву. По данным экспертов, речь идет о миллиардах тонн медицинских отходов, которые не перерабатываются должным образом.