Большая ошибка: почему нельзя носить маску, чтобы согреть лицо в мороз
Дерматолог Ирина Скорогудаева назвала главную ошибку ношения маски на морозе
Фото: ТАСС / Евгений Софронеев
Прыщи и небольшие воспаления — не самые большие проблемы, с которыми можно столкнуться.
Есть люди, которые расширили сферу применения медицинской маски до максимума и используют ее, чтобы согреть лицо зимой. Идея, может быть, и рабочая, но некоторые последствия такого способа сохранить щеки и нос в тепле могут быть не просто негативными — речь идет о здоровье кожи. Прыщи и небольшие воспаления — не самые большие проблемы, которыми чревато постоянное ношение маски.
Дерматолог Ирина Скорогудаева посоветовала россиянам в морозы все же использовать для согрева теплый шарф. Сквозь волокна коже будет проще «дышать», исключится парниковый эффект. Но ткани лучше выбирать с осторожностью. Чистая шерсть, к примеру, может обеспечить раздражение. Но и шерстяной шарф лучше медицинской маски.
«Маска увлажняется за счет дыхания. Вслед за этим увлажняется и лицо. Если человек идет в медицинской маске по улице в мороз, его кожа может обветриться. Излишняя влага отводит тепло, а ветер многократно усиливает этот эффект. На холоде не стоит создавать излишней влажности в области лица», — цитирует доктора «Вечерняя Москва».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые всего мира бьют тревогу в связи с невероятным количеством использованных масок, которые загрязняют мировой океан и почву. По данным экспертов, речь идет о миллиардах тонн медицинских отходов, которые не перерабатываются должным образом.
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