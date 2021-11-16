Большая ошибка: почему нельзя носить маску, чтобы согреть лицо в мороз

|
Оксана Тарасова
1 014

Дерматолог Ирина Скорогудаева назвала главную ошибку ношения маски на морозе

Большая ошибка: почему нельзя носить маску, чтобы согреть лицо в мороз

Фото: ТАСС / Евгений Софронеев

Тема:
Погода

Прыщи и небольшие воспаления — не самые большие проблемы, с которыми можно столкнуться.

Есть люди, которые расширили сферу применения медицинской маски до максимума и используют ее, чтобы согреть лицо зимой. Идея, может быть, и рабочая, но некоторые последствия такого способа сохранить щеки и нос в тепле могут быть не просто негативными — речь идет о здоровье кожи. Прыщи и небольшие воспаления — не самые большие проблемы, которыми чревато постоянное ношение маски.

Дерматолог Ирина Скорогудаева посоветовала россиянам в морозы все же использовать для согрева теплый шарф. Сквозь волокна коже будет проще «дышать», исключится парниковый эффект. Но ткани лучше выбирать с осторожностью. Чистая шерсть, к примеру, может обеспечить раздражение. Но и шерстяной шарф лучше медицинской маски.

«Маска увлажняется за счет дыхания. Вслед за этим увлажняется и лицо. Если человек идет в медицинской маске по улице в мороз, его кожа может обветриться. Излишняя влага отводит тепло, а ветер многократно усиливает этот эффект. На холоде не стоит создавать излишней влажности в области лица», — цитирует доктора «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые всего мира бьют тревогу в связи с невероятным количеством использованных масок, которые загрязняют мировой океан и почву. По данным экспертов, речь идет о миллиардах тонн медицинских отходов, которые не перерабатываются должным образом.

Тема:
Погода
14 нояб
Гидрометцентр предупредил россиян о грядущих погодных аномалиях
12 нояб
Жителей Москвы предупредили о снеге с дождем и гололедице на дорогах
11 нояб
Москва встретила первый снег «днем жестянщика»
11 нояб
Метеоролог Роман Вильфанд о ледяных дождях: «Это эфемерное понятие»
11 нояб
Стало известно, где в России самые снежные зимы
11 нояб
В Москве выпал первый снег
11 нояб
В ближайшие часы Москву накроет ледяной дождь
10 нояб
Синоптики предсказали «еврозиму» — снежное время года в России будет теплым
9 нояб
Ледовый апокалипсис: улицы Москвы и Петербурга превращаются в каток
9 нояб
Эксперты рассказали, как защитить смартфон от поломки в мороз
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.56
0.29 82.52
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
Главные антитренды 2022 года в одежде
15:51
У инфицированных COVID-19 после прививки аннулируется сертификат о вакцинации
15:45
Бой на границе: Армения обвинила Азербайджан в применении артиллерии
15:41
В Минобороны заявили об успешных испытаниях с уничтожением спутника на орбите
15:28
Коллега бездетной звезды «Гости из будущего» рассказал, кто заботится о тяжелобольной актрисе
15:14
Живет как полубомж: Близкий друг рассказал о пьянстве экс-солиста «На-на» Юрина

Сейчас читают

Ангел или демон: что скрывает за новым имиджем Прохор Шаляпин
Близкий друг королевской семьи рассказал о смертельном диагнозе Елизаветы II
За семью замками: звездный адвокат Жорин рассказал, как уберечься от воров
Вино или рюмка водки на столе: что о человеке расскажет алкоголь, который он выбирает

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа