Ивлеева показала голые ягодицы гостям Бала дебютанток
Поклонники заметили, что после развода с Элджеем звезда «Орла и решки» выбирает все более откровенные наряды для выхода в свет.
Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Настя Ивлеева с голыми ягодицами выступила на сцене традиционного Бала дебютанток, организуемого журналом Tatler. На него собираются юные представительницы знаменитых династий.
Блогер и телеведущая была в числе гостей мероприятия и вместе с участниками своего шоу «Королевские кобры» на YouTube исполнила несколько танцевальных номеров. В одном из них она вышла на сцену в очень откровенном наряде, украшенном блестками и стразами и полностью открывающем ягодицы. Не менее откровенными были и движения экс-супруги Элджея, в которых она извивалась на радость публике.
Поклонники Ивлеевой обратили внимание, что после развода с рэпером она начала выбирать все более провокационные наряды для выхода в свет, пишет StarHit.ru.
Как рассказывал 5-tv.ru, разведенная Ивлеева сейчас находится в поиске новых романтических приключений. Недавно она со своей коллегой Юлией Коваль побывали в солнечной Грузии, где звезда «Орла и решки» снимала видео для YouTube-канала. Девушки остались под большим впечатлением от местных мачо.
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