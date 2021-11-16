Ивлеева показала голые ягодицы гостям Бала дебютанток

Настя Ивлеева с голыми ягодицами выступила на сцене традиционного Бала дебютанток, организуемого журналом Tatler. На него собираются юные представительницы знаменитых династий.

Блогер и телеведущая была в числе гостей мероприятия и вместе с участниками своего шоу «Королевские кобры» на YouTube исполнила несколько танцевальных номеров. В одном из них она вышла на сцену в очень откровенном наряде, украшенном блестками и стразами и полностью открывающем ягодицы. Не менее откровенными были и движения экс-супруги Элджея, в которых она извивалась на радость публике.

Поклонники Ивлеевой обратили внимание, что после развода с рэпером она начала выбирать все более провокационные наряды для выхода в свет, пишет StarHit.ru.

Как рассказывал 5-tv.ru, разведенная Ивлеева сейчас находится в поиске новых романтических приключений. Недавно она со своей коллегой Юлией Коваль побывали в солнечной Грузии, где звезда «Орла и решки» снимала видео для YouTube-канала. Девушки остались под большим впечатлением от местных мачо.