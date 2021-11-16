Юлия Пересильд: «Открыла интернет и начала составлять список, кому отомстить»

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Артем Зайцев
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Актриса, побывавшая в космосе, ответила всем своим обидчикам.

Юлия Пересильд: «Открыла интернет и начала составлять список, кому отомстить»

Фото: Instagram @juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд решила отомстить всем своим обидчикам. Об этом она написала в новом сообщении на своей странице в Instagram.

«Читала про себя в интернете… ржала… плакала… получала подбадривающие звонки и СМСки от друзей… психанула, встала ночью, открыла интернет и начала составлять список, кому отомстить», — гласило сообщение.

Instagram @juliaperesild

Затем актриса вспомнила слова своей бабушки, которая научила юную 13-летнюю Юлю радоваться за успехи других людей. Она признательна ей за мудрые наставления и посоветовала ненавистникам меньше уделять времени злобе, иначе она будет уничтожать их изнутри.

«Бабуль! Мне 37, спасибо тебе, ты научила меня радоваться за других, „за штаны радоваться“ и не только. Мир, конечно, не так идеален, как ты говорила, но все же, а вы, господа, пытающиеся облить меня грязью, помните, Зависть и Злость незаметно разрушат вас изнутри», — продолжила Пересильд.

После полета в космос для съемок фильма «Вызов» 37-летняя звезда проснулась мировой знаменитостью, однако с этой известностью пришла ненависть подписчиков социальных сетей, написал StarHit.ru. Мгновенно по сети расползись слухи о влиятельном попечителе актрисы, благодаря которому она попала на борт космического корабля. Знаменитость стали критиковать за наигранность, высокомерные высказывания и рекламу «Роскосмоса».

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС 5 октября, чтобы снять кадры для кинофильма «Вызов». Экипаж пробыл в космосе 12 дней и 17 октября успешно приземлился в Казахстане, сообщила Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Юлия Пересильд рассказала о написанном завещании перед полетом в космос.

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