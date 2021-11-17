Анна Дзюба удалила все фотографии с Artik & Asti и перекрасилась в блондинку

Певица Анна Дзюба удалила из своих соцсетей фотографии с группой Artik & Asti и кардинально изменила имидж — в Instagram-аккаунте звезды появилась фотография.

И то, и другое шокировало ее подписчиков — фанаты певицы уверены, что за удалением фото стоит скандал, вынудивший Asti начать сольную карьеру, а новый образ Анны Дзюбы поражает непривычностью.

И есть повод задуматься — зачем звезде удалять целый архив воспоминаний и перекрашиваться в блондинку?

Instagram @astiselfmade

«Забыть наверное хочет об этом кошмаре, я читала что с Артиком работать очень тяжело вместе»;

«Явно поругались, просто не говорят вслух», — предполагают пользователи соцсетей.

Сами участники дуэта рассказывали, что расстались полюбовно, хоть и с грустью — Анна Дзюба собиралась начать сольную карьеру, а Артем Умрихин подыскивал ей замену.

«Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего — ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше», — комментировала Asti.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кого фанаты Artik & Asti хотели бы видеть в качестве замены покинувшей группу Анны Дзюбы — и у них есть, как минимум, две версии — одни прочат место Asti певице ETOLUBOV, а другие предлагают Mary Gu.