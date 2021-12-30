Что приготовить на Новый год для привлечения удачи

В Новый год стол должен ломиться от еды! Так хозяева дома задабривают символ 2022-го и привлекают удачу. Но какие именно блюда должны присутствовать на столе, а от каких следует отказаться? 5-tv.ru выяснил это у астролога Елены Пономаревой.

Елена Пономарева

Астролог

Какие блюда приготовить для встречи 2022 года

Символ 2022-го любит разнообразную еду. Фото: Globallookpress.com / Chris Robbins

Символ 2022 года — Водяной Голубой Тигр. Чтобы дела в новом году шли хорошо, его нужно встретить правильно. Для этого на новогоднем столе должны присутствовать определенные блюда, считает астролог.

«Мясо, колбасы, буженина обязательно должны украсить праздничный стол. Если вдруг вы захотите приготовить рыбу, то подавайте ее лучше целиком, так как это символ богатства. Либо не готовьте вовсе», — рассказала Елена Пономарева.

Астролог при встрече нового 2022 года призывает отказаться от корейской кухни. Все из-за того, что в Корее употребляют в еду котов. Поэтому корейская кухня может очень не понравиться Тигру. Отказаться в этот Новый год придется и от короткой лапши в пользу длинной. Последняя символизирует долголетие. Первая, наоборот, предрекает короткий век.

Главным блюдом новогоднего стола должно стать мясо — любимая еда хищников. Она насытит вас и поможет привлечь удачу в дом.

«Мясо любых видов: баранина, свинина, конина, говядина, крольчатина, телятина. Лучше все эти блюда приготовить в духовке или потушить и отказаться от жарки», — пояснила Елена Пономарева.

При желании мясо можно заменить птицей. Тигр одинаково благосклонен к утятине, курице, индейке и гусю. Не исключены шашлыки: как из мяса, так и из птицы. А также гуляш, картофельно-мясная запеканка и даже бутерброды.

«Абсолютно любые бутерброды. С колбасами и ветчиной. А мясные рулеты очень задобрят приходящий символ. Котлетки, выпечка с мясом», — рассказала эксперт.

Какие десерты приготовить на Новый год

Задобрить Тигра можно фруктами. Фото: Globallookpress.com / Mykola Tys

Десерты на новогоднем столе в 2022-м должны быть ярких цветов. Это понравится Тигру и привлечет в дом хозяев удачу.

«Очень здорово будет порадовать Тигра ананасами, апельсинами. А в центр стола классно поставить блюдо с мандаринами», — советует астролог.

Помимо мандаринов, на столе могут быть тыква, хурма, желтый инжир и болгарский перец того же оттенка. От пирожных, тортиков и печенья отказываться не стоит! Тигр не привык себя сдерживать и вы себя не ограничивайте.

Какие напитки должны быть на новогоднем столе в 2022 году

При встрече 2022 года следует отказаться от сильноалкогольных напитков. Фото: Globallookpress.com / Jörg Horstmann

На столе должны присутствовать разные напитки, считает эксперт Однако от газированного и крепкого алкогольного питья все же следует отказаться.

«Лимонады и квасы лучше заменить на соки и морсы. Водку и виски заменить чем-то слабоалкогольным, что больше всего по душе и нравится. Например, ликеры и всевозможные вина и настойки», — советует Елена Пономарева.

Вегетарианские блюда на Новый год

Вегетарианцам при встрече 2022-го нужно съесть побольше сои. Фото: Globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox

Может показаться, будто вегетарианцам хорошие отношения с Водяным Голубым Тигром выстроить не удастся. Но символ 2022-го приемлет не только мясо, но и овощи, считает астролог.

«Овощи золотистого, коричневого, желтого, оранжевого цвета. Кукуруза, картофель, греча, желтые и оранжевые помидоры», — объяснила Елена Пономарева.

Овощи можно потушить, сварить или приготовить на пару. От жарки лучше отказаться. Мясо на столе вегетарианцы могут заменить соевыми продуктами.

«Людям, которые не едят мясо, стоит обратить свое внимание на соевые продукты и другие бобовые блюда. А в закуске, которая очень хорошо раззадоривает аппетит, можно добавить котлетки с крабовым мясом или канапе с ветчиной, сыром и овощами. Профитроли с сыром», — пояснила эксперт.

Как украсить новогодний стол

Фигурки тигра и полосатая символика привлекут удачу в дом. Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Для благоприятного начала года стол следует накрыть соответствующим образом. Эксперты рекомендуют сфокусироваться на определенной цветовой палитре и символике хозяина следующих 365 дней. Главное требование — элегантность, ведь Тигра от других животных Китайского гороскопа отличает грациозность и любовь к порядку.

«Убраться в доме и украсить дом со вкусом очень важно. По этой причине рекомендуется зачистить свое пространство. Выкинуть старые вещи и навести порядок на полках в шкафу», — объяснила специалист.

После уборки дом следует украсить символикой Тигра — символа наступающего года.

«Стол можно и нужно оформлять красиво, дорого, богато и празднично. Сервировка должна быть достойной», — рассказал астролог.

Тигр не терпит безвкусицы и высоко ценит качественные вещи. Чтобы не раздосадовать большую кошку, выбирайте для стола скатерть из натурального материала.

«Также хорошо оформить пространство в голубых, бирюзовых, серебряных, черных и золотистых цветах», — рассказала астролог.

Включите в интерьер больше полосатых вещей.

«И вообще весь дом можно украсить в полосатом стиле. Оранжево-желто-черном», — рекомендует астролог Елена Пономарева.

А чтобы поприветствовать хозяина года, расставьте по дому фигурки Тигра. Но лучше всего будет собрать за столом побольше людей. Звезды говорят, что в будущем эти люди могут оказаться друг другу очень полезны.



