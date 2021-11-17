Жена Моргенштерна Дилара открыла салон красоты в центре Москвы

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина открыла салон красоты в центре Москвы. Девушка поделилась этой новостью с поклонниками на своей странице в Instagram.

«Можете поздравлять — это свершилось. Сегодня я открыла свой собственный салон красоты. Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет, но хотелось сделать качественно и с душой», — написала жена рэпера.

Девушка очень вдохновлена предстоящей работой, и призналась, что перед открытием она очень волновалась. Само открытие салона прошло, как это и ожидалось, в очень пафосной манере: все началось с перерезания розовой ленточки под аплодисменты зрителей, наблюдавших за торжеством. После ее гости смогли полакомиться тортом, приготовленным в виде слитков золота.

Сам Моргенштерн некоторое время находился «в тени». Открытие салона красоты Дилары — это первый выход в люди кумира молодежи за долгое время.

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