Жена Моргенштерна Дилара открыла салон красоты в центре Москвы

|
Артем Зайцев
1 025

21-летняя Дилара Зинатуллина была крайне взволнована открытием своего первого масштабного проекта.

Фото, видео: Instagram @influesii; instagram @morgen_shtern

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина открыла салон красоты в центре Москвы. Девушка поделилась этой новостью с поклонниками на своей странице в Instagram.

«Можете поздравлять — это свершилось. Сегодня я открыла свой собственный салон красоты. Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет, но хотелось сделать качественно и с душой», — написала жена рэпера.

Девушка очень вдохновлена предстоящей работой, и призналась, что перед открытием она очень волновалась. Само открытие салона прошло, как это и ожидалось, в очень пафосной манере: все началось с перерезания розовой ленточки под аплодисменты зрителей, наблюдавших за торжеством. После ее гости смогли полакомиться тортом, приготовленным в виде слитков золота.

Сам Моргенштерн некоторое время находился «в тени». Открытие салона красоты Дилары — это первый выход в люди кумира молодежи за долгое время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова лучше Моргенштерна, по мнению Антона Камолова.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.82
0.26 82.36
-0.16
Какой знак зодиака может «задушить» своим нытьем и занудством

Последние новости

12:00
Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба
11:48
Топ-менеджер «Мособлгаза» умер из-за отравления угарным газом
11:40
Колол ножом и задушил штанами: 17-летний подросток убил школьника под Калининградом
11:34
Честно обо всем: Купер признался, изменял Шейк с Гагой или нет
11:24
Посольство РФ в Казахстане сообщило о возвращении спасенного из рабства в Москву
11:12
Трудности покаяния Валерия Рашкина: в чем сознался проштрафившийся депутат

Сейчас читают

Какой знак зодиака может «задушить» своим нытьем и занудством
Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь
Любовная совместимость: как узнать будущее пары по датам рождения
Непройденный урок: ТОП-5 признаков того, что вы отрабатываете карму

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа