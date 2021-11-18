Жорин рассказал, как актриса Алла Клюка могла спасти квартиру от мошенников
Злоумышленники тайком переоформили на себя двухкомнатные московские апартаменты дивы. Сумма ущерба, по примерным оценкам, составляет более 17 миллионов рублей.
Фото, видео: Kino-teatr.ru; 5-tv.ru
Мошенники, нацеленные на недвижимость, — ловкие и юркие существа, способные пойти на крайние меры. Они знают все лазейки в законах, путем которых можно обвести вокруг пальца даже самых богатых, влиятельных и знаменитых. Именно так лишились квартиры актриса Алла Клюка, ее муж-режиссер Владимир Морозов и наследник Иван.
Как со 100-процентной гарантией обезопасить себя от потери жилья и куда следует обращаться за помощью — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.
Только личное присутствие
Хорошо известно, что злоумышленники переоформили квартиру Клюки, пока та вместе с супругом и сыном находилась в США. Подделав договор купли-продажи, мошенники завладели шикарными апартаментами в доме на улице Брянской, стоимостью более 17 миллионов рублей. В квартире поселились мигранты, которых заметили соседи и сообщили о случившемся актрисе.
Как выяснил адвокат пострадавшей стороны, преступники оформляли сделку в далеком Оренбурге. Сергей Жорин, в свою очередь, уверяет, что злоумышленники могли сделать это и в любом другом городе России. Ведь они почти наверняка работают не в одиночку.
«Как правило, мошенникам помогают либо реальные нотариусы, либо они подделывают доверенность, либо действуют в сговоре с представителями Росреестра или иногда в сговоре с недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов», — заключил звездный юрист.
Пострадавшая Алла Клюка и ее супруг предположили, что злоумышленники могли воспользоваться данными из копий их паспортов, а также найти договор купли-продажи недвижимости от 2003 года и подделать подписи. Чтобы даже эта схема не сработала, уверяет Жорин, нужно пройти лишь одну быструю процедуру.
«Одним из факторов, который позволит мошенникам не продать квартиру и не перепродать ее без вашего участия, является такая опция: в Росреестре можно написать заявление о запрете регистрационных действий без личного участия. Это очень крутая штука, которая несколько лет действует и эффективно помогает снизить вероятность отчуждения недвижимости без ведома владельца», — заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о мошенничестве с квартирой Аллы Клюки под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.
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