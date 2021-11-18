Жорин рассказал, как актриса Алла Клюка могла спасти квартиру от мошенников

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Виктория Андреева
Эксклюзив 4 623

Злоумышленники тайком переоформили на себя двухкомнатные московские апартаменты дивы. Сумма ущерба, по примерным оценкам, составляет более 17 миллионов рублей.

Фото, видео: Kino-teatr.ru; 5-tv.ru

Мошенники, нацеленные на недвижимость, — ловкие и юркие существа, способные пойти на крайние меры. Они знают все лазейки в законах, путем которых можно обвести вокруг пальца даже самых богатых, влиятельных и знаменитых. Именно так лишились квартиры актриса Алла Клюка, ее муж-режиссер Владимир Морозов и наследник Иван.

Как со 100-процентной гарантией обезопасить себя от потери жилья и куда следует обращаться за помощью — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Только личное присутствие

Хорошо известно, что злоумышленники переоформили квартиру Клюки, пока та вместе с супругом и сыном находилась в США. Подделав договор купли-продажи, мошенники завладели шикарными апартаментами в доме на улице Брянской, стоимостью более 17 миллионов рублей. В квартире поселились мигранты, которых заметили соседи и сообщили о случившемся актрисе.

Как выяснил адвокат пострадавшей стороны, преступники оформляли сделку в далеком Оренбурге. Сергей Жорин, в свою очередь, уверяет, что злоумышленники могли сделать это и в любом другом городе России. Ведь они почти наверняка работают не в одиночку.

«Как правило, мошенникам помогают либо реальные нотариусы, либо они подделывают доверенность, либо действуют в сговоре с представителями Росреестра или иногда в сговоре с недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов», — заключил звездный юрист.

Пострадавшая Алла Клюка и ее супруг предположили, что злоумышленники могли воспользоваться данными из копий их паспортов, а также найти договор купли-продажи недвижимости от 2003 года и подделать подписи. Чтобы даже эта схема не сработала, уверяет Жорин, нужно пройти лишь одну быструю процедуру.

«Одним из факторов, который позволит мошенникам не продать квартиру и не перепродать ее без вашего участия, является такая опция: в Росреестре можно написать заявление о запрете регистрационных действий без личного участия. Это очень крутая штука, которая несколько лет действует и эффективно помогает снизить вероятность отчуждения недвижимости без ведома владельца», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о мошенничестве с квартирой Аллы Клюки под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

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