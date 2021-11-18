Мошенники перепродали московскую квартиру актрисы Аллы Клюки

Двухкомнатную квартиру актрисы Аллы Клюки переоформили на себя по поддельному договору мошенники. Об этом журналистам рассказал адвокат семьи артистки Григорий Прядко. По его словам, махинацию злоумышленники провернули пока Клюка, ее муж-режиссер Владимир Морозов и сын Иван были в США на съемках нового фильма.

Апартаменты семьи актрисы расположены на улице Брянской, в 12-этажном доме у станции метро Киевская, стоят такие не менее 17 миллионов рублей. В строении всего 91 квартира, и жильцы знают друг друга как минимум в лицо, к тому же в одной из них живет знаменитость. Именно соседи первыми заметили неладное — двери квартиры актрисы периодически стали открываться похожими на мигрантов незнакомцами.

«Видимо кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи. Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию», — цитирует сайт KP.RU адвоката Прядко.

Как отметил юрист, теперь уже бывшие владельцы недвижимости физически не могли сами продать ее. Когда соседи позвонили Клюке и доложили о странных гостях, та заказала выписку ЕГРН и выяснила, что квартира куплена и перепродана. Промежуточного и нынешнего собственников семья актрисы не знает.

Клюка и Морозов написали заявление в полицию, подтвердив его выпиской из консульского отдела посольства России в США. Этот документ свидетельствует, что в даты оформления сделок с недвижимостью владельцев не было в стране. По словам адвоката, дверь в квартиру сейчас закрыта новым собственником.

Звездные супруги полагают, что в жилье проникли неизвестные, у которых были копии их паспортов и нашли договор купли-продажи квартиры 2003 года. После мошенники составили новый договор, подделав подписи Клюки и Морозова и реализовали их единственную квартиру. Возвращаться теперь некуда. Актриса и режиссер обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

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