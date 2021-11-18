На опережение: как получить бизнес в наследство без проблем

Оказаться в завещании это лишь шаг на пути к богатству. Впереди еще много неожиданностей.

Споры между наследниками за оставленный предприимчивым родителем бизнес встречаются все чаще. Создавший свое дело и заработавший недурной капитал хочет передать детище наследникам в надежде, что они продолжат его начинания и, конечно, не останутся у разбитого корыта после его кончины. Вторые же, как правило, заинтересованы в том, чтобы получить кругленькую сумму или целую компанию. Все усложняется, когда наследников много, а документов о передаче нет. И гонка начинается…

Все ли так просто? Какие подводные камни ожидают желающих получить созданный предприимчивым родственником бизнес? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

В чем сложность

Основная проблема — отсутствие завещания. Это приводит к тому, что наследники не могут договориться, кто будет управлять и руководить компаниями, которые им перешли, утверждает юрист.

По словам Жорина, с одной стороны, закон защищает всех наследников и в случае, если нет завещания, их доли признаются равными.

Но с другой, когда самые расторопные наследники идут к нотариусу, открывают наследственное дело и утверждают кандидатуру своего доверительного управляющего, то они получают полный контроль над компанией. В результате проигравшие гонку наследники, получив свидетельство о праве на наследство, придут на «руины» компании.

Роль нотариуса в деле передачи наследства — не последняя. Специалист может назначить своего доверительного управляющего. В качестве примера вспомним недавний корпоративный спор наследников Андрея Трубникова, создателя известных брендов косметической продукции «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica. Тогда нотариус привлек стороннего управляющего, а не выбрал кандидатуру из предложенных наследниками. И ныне споры наследников между собой и с управляющим продолжаются.

Андрей Трубников. ТАСС / Джапаридзе Михаил

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться наследники бизнеса, — это запрет на участие в деятельности компании, предусмотренный уставом.

«В таком случае наследнику причитается компенсация рыночной стоимости его доли, которую он получил по наследству. Адвокат отмечает, что нередко другие собственники бизнеса пытаются всячески занизить или оттянуть выплату наследникам их доли, поэтому наследникам приходится обращаться в суд», — подчеркнул юрист.

Распространенными являются случаи, когда умирают два собственника бизнеса, и одни наследники пытаются лишить наследства других, а также полностью исключить их из компании.

Вот пример. В Рязанской области около года не утихают страсти вокруг кооператива «Ряжский Агроцентр», по разным оценкам стоимость которого составляет около одного миллиарда рублей. Все началось с того, что скоропостижно скончались основатели кооператива: сначала Геннадий Ломакин, а затем Александр Нечаев.

«И наследники Нечаева, в том числе его сын — Нечаев Александр и бухгалтер Новичкова Валентина просто вычеркнули дочь Ломакина — Сконникову Наталью, и других партнеров Щенникова Евгения, Кузнецова Николая из списка членов, словно они никогда не были членами кооператива», — говорит юрист.

Александр Нечаев. Минсельхозпрод Рязанской области

В суде разбирательство по этому делу идет до сих пор.

Как снизить риски

Способов минимизировать возможные неприятные последствия несколько, уверяет Жорин.

«Самое главное вовремя обратиться к нотариусу и предложить свою кандидатуру доверительного управляющего. Затем, выяснить, имеется ли завещание, а также определить круг наследников, которые могут претендовать на наследство», — посоветовал он.

Можно уведомить других партнеров наследодателя о том, что вы намерены вступать в наследство и попросить не принимать решений без участия вашего доверительного управляющего.

Если уставом компании запрещено вступление новых участников, заявите о необходимости провести оценку бизнеса — так вы определите стоимость вашей наследственной доли.

«Также важно понять, в каких акционерных обществах участвовал наследодатель и попросить нотариуса сделать необходимые запросы реестродержателю акций, чтобы определить наследуемое имущество в виде акций», — порекомендовал адвокат.

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