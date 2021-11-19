«Это неизбежно»: младшему сыну Рудковской и Плющенко вынесли «приговор»

О том, какая участь ждет маленького Арсения с самого детства, рассказал певец Виталик Мишура.

Младшего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Арсения с самого детства ждет популярность и узнаваемость, такие же, как у его старшего брата Александра по прозвищу Гном Гномыч. Такое предположение высказал певец Виталик Мишура.

«Я думаю, что медийность в любом случае коснется детей медийных личностей — это неизбежно, но это и неплохо. На самом деле, почему бы нет? Это профессия родителей. Если мои родители кондитеры, то я всю жизнь буду есть вкусные торты, это же круто? Это круто!» — цитирует певца dni.ru.

Мишура добавил, что нет ничего плохого в том, что родители помогают детям и дают им возможность развиваться.

«Знаете, глупо говорить, если родители миллионеры: „Я не буду брать ваши деньги“. А почему бы нет? Родители должны помогать своим детям, это нормально. Яна и Евгений — очень хорошие родители, они очень любят своих детей», — заявил Мишура.

Многие поклонники Рудковской и Плющенко переживают, что они слишком рано приучают своих детей к публичной жизни. Так, ранее продюсера Димы Билана раскритиковали за то, что она завела аккаунт в Instagram своему младшему сыну Арсению, которому на тот момент не исполнилось и года.

Старший сын звездной пары Александр, которому сейчас восемь лет, уже сам активно ведет страницу в соцсети, участвует в модных показах, фотосессиях и ледовых шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша удивил поклонников своим заявлением. Мальчик, известный на просторах социальных сетей как Гном Гномыч, решил передать свой звучный псевдоним младшему брату.