Ксения Собчак отпраздновала пятилетие сына: «Мой любимый человек!»

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Артем Решетов
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На пиратской вечеринке в честь первого юбилея маленького Платона собрались все близкие — включая отца мальчика актера Максима Виторгана.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото и видео с празднования пятилетия ее сына Платона — в Instagram-аккаунте звезды выложила сторис с мероприятия в пиратском стиле.

«Мой любимый человек! Тебе сегодня пять… первый юбилей. Спасибо за то, что научил меня материнской любви. <…> А вот другим родителям скажу, чему меня научили за эти пять лет мой сын и умные книжки. Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: „Знаешь, то, как ты разговариваешь, со мной не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим“. Кроме случаев, когда кто-то может кого-то поранить или пораниться сам», — поделилась Собчак.

Журналистка также поделилась советом по воспитанию детей — и к нему многим родителям стоит прислушаться.

«Детям отчаянно нужно уважение. Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения. Попробуйте», — порекомендовала звезда.

На празднике присутствовал и отец Платона Максим Виторган — заботливый папа ни на шаг не отходил от сына. Тем более, что, хоть Собчак и Виторган давно развелись, они продолжают поддерживать нормальные отношения и в равной степени участвовать в жизни сына. На празднике собрались все близкие мальчика — и он искренне веселился, знакомясь с попугаем, задувая свечи на праздничном торте и зажигательно танцуя под конец праздника.

Подписчики Собчак дружно поздравляли Платона с первым в жизни юбилеем — но вот в том, на кого он похож, не сошлись. Кто-то говорит — на папу, кто-то на дедушку. Ясно одно — гены парню достались мощные.

Но не у всех воспитание детей ладится так же, как у Собчак — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Наталья Подольская спросила совета по воспитанию у подписчиков своего Instagram-аккаунта.

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