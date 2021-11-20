В ГИТИСе назвали дату и место прощания с Валерием Гаркалиным

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Светлана Шевченко
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Коронавирусные ограничения не будут препятствием для того, чтобы отдать дань памяти великому актеру.

В ГИТИСе назвали дату и место прощания с Валерием Гаркалиным

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в 11.00 в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС). Об этом ТАСС рассказал ректор образовательного учреждения Григорий Заславский.

Он отметил, что QR-коды спрашивать у тех, кто придет отдать дань памяти любимому актеру и педагогу, не будут. Однако, Заславский настоятельно попросил при любых признаках даже ОРЗ воздержаться от посещения траурного мероприятия.

Где похоронят актера, пока неизвестно. Не исключено, что на Миусском кладбище, где упокоилась его горячо любимая и единственная жена Екатерина. О лебединой песне Валерия Гаркалина и его огромной любви читайте в материале 5-tv.ru.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Организм знаменитости не справился. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность — отказали все органы. Последние недели Гаркалин провел под аппаратом ИВЛ в состоянии комы. Он так и не пришел в себя.

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