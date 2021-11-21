Отвести удар: как при глазном диабете избежать слепоты

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Наталья Григорьевская
Эксклюзив 1 165

Офтальмолог Азнаурян рассказал, как предотвратить слепоту при глазном диабете

Фото, видео: Depositphotos / NatashaFedorova; 5-tv.ru

При сахарном диабете страдают все структуры глаза, а симптомы болезни могут проявляться в различных органах.

Глазной диабет, или диабетическая ретинопатия, — серьезное офтальмологическое заболевание, которое развивается на фоне прогрессирующего сахарного диабета. По данным Международной федерации диабета, в мире насчитывается полмиллиарда человек, страдающих этой коварной болезнью. Как предупредить развитие диабетических поражений глаз и предотвратить слепоту, в интервью 5-tv.ru рассказал детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Свой основной удар «сладкая» болезнь наносит сосудам, особенно расположенным в зрительном органе. Это отражается на сетчатке глаз, также возможны изменения в других отделах глаза — хрусталике или стекловидном теле. Кроме того, мишенью диабета становятся и другие человеческие органы.

«В глазах проходит множество сосудов, и, прежде всего, диабет поражает сосуды, а через сосуды — и все соответствующие органы, в которых эти сосуды находятся», — объяснил доктор Азнаурян.

Почки и печень подвергаются разрушительному воздействию диабета из-за немалой концентрации в них сосудов, сосуды — важное звено и в органе зрения, они питают сетчатку глаза, отвечающую за нашу способность видеть.

«Глазной диабет сопряжен с тем, что сосуды становятся хрупкими и ломкими, при их повреждении кровь изливается непосредственно в нервные ткани глаза, где сосредоточены зрительные клетки. Эти клетки поражаются, они умирают и этот процесс можно сравнить с инфарктом или инсультом», — прокомментировал офтальмолог.

Приговор — необратимая слепота. Ее не вылечить, но, при регулярном контроле состояния пациента и соблюдении элементарных методов профилактики, тяжелых последствий можно избежать.

Если больной со «стажем» более пяти лет, то он просто обязан постоянно наблюдаться у офтальмолога: визиты к врачу должны проходить раз в три-четыре месяца. Своевременная диагностика и начатое лечение помогут сохранить зрение и качество жизни.

Опытный специалист должен увидеть изначальные изменения сосудов глазного дна, и, при обнаружении патологии, сразу предпринять меры, которые остановят опасные процессы.

«Кроме того, обязательно общее наблюдение у эндокринолога, оно необходимо для того, чтобы стабилизировать все виды обмена: углеводный, жировой и белковый. В первую очередь, естественно, углеводный, чтобы снизить уровень сахара», — подчеркнул в заключение основатель сети детских глазных клиник Игорь Азнаурян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как диагностировать отслоение сетчатки в домашних условиях.

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