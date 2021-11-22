Никаких ожиданий! Китайский совет дня на понедельник, 22 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». В начало недели лучше всего заходить постепенно. Энергии понедельника будут способствовать медленному и планомерному прогрессу.

Не рассчитывайте на то, что в первый день рабочей недели вам удастся сделать массу важных дел. Поэтому лучше — без ожиданий! Самая правильная стратегия на понедельник — довериться миру и плыть по воле волн.

Энергии дня будут помогать решать вопросы, связанные с покупкой/продажей недвижимости. Благоприятно в этот день устраивать свидания или договариваться о разводе. Все должно пройти максимально мирно и эффективно.

Не стоит в понедельник записываться к врачам и ходить по больницам — болезнь может затянуться.