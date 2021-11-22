Полезный друг или опасный враг: можно ли забирать цветы из квартиры покойника?

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Анна Павлова
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Со смертью человека дом наполняется негативной энергией считают эзотерики. Стоит ли хранить его вещи или необходимо немедленно избавиться?

Полезный друг или опасный враг: можно ли забирать цветы из квартиры покойника?

Фото: Depositphotos / klenova

Смерть — всегда печальная новость. Считается, что с кончиной дом наполняется негативной энергией, особенно, если в помещении человек жил свои предсмертные, самые мучительные дни. После себя люди часто оставляют уйму вещей, многие из которых они бережно хранили, например, домашние цветы. Как поступить, если человек умер, а цветы остались, и можно ли забрать растение себе?

Так ли полезны цветы?

Оставить цветок в квартире, где за ним некому ухаживать, — все равно что обречь его на гибель. Растения требуют бережного ухода: полива, обрезки, подкормки, пересадки. Они — живые, поэтому забирать цветы даже из квартиры покойного можно и нужно.

Эзотерики утверждают: переживать за то, что саженец может принести в дом негативную энергию умершего, не стоит. Домашние цветы действительно поглощают негатив, но при этом выделяют исключительно положительную энергию.

Растения способны самостоятельно очиститься благодаря уникальным свойствам: они перерабатывают на Солнце углекислый газ и выделяют кислород. Чем больше цветов в квартире — тем легче там дышится. Поэтому саженцы не только радуют глаз, но и приносят большую пользу домашним.

В медицине известны растения, которые помогают бороться с болезнями. Например, фикус используют в производстве препаратов от дизентерии и кожных заболеваний. Чудодейственные свойства алоэ способны лечить заложенность носа, а также его используют как противовоспалительное и антивирусное средство.

Фикус, лилия или лимон — какое растение завести?

Согласно народным приметам, разные растения имеют особенные свойства. Так, кактус — заберет все дурное из дома; фикус — очистит дом от негатива; розы, фиалки и астры — принесут любовь и взаимопонимание в семью. Привлечь достаток поможет денежное дерево. И чем раскидистее и пышнее оно будет, тем больше финансов оно сулит. А если растение начало слабеть — ждите экономических трудностей.

Цитрусовые — еще один удачный вариант для дома. Яркий запах и крупная форма листа подарят отличное самоощущение, а заодно хорошее настроение.

Стоит посадить дома и финиковые пальмы. Они обязательно принесут благополучие и гармонию в дом. Душевное спокойствие подарит и лилия: ее душистый аромат разольется по всему дому. Привлечь в дом позитивную энергию помогут и анютины глазки.

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