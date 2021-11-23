Валерий Гаркалин упокоился рядом с любовью всей жизни

Пара провела 30 счастливых лет вместе, пока их семейный корабль не оказался в эпицентре штормов. Спустя 12 лет, они снова рядом.

В Москве состоялись похороны умершего от коронавируса актера Валерия Гаркалина. Артиста похоронили рядом с горячо любимой женой Екатериной, которая 12 лет назад пожертвовала собственным здоровьем в борьбе за его жизнь.

Прощание с актером состоялось ранее во вторник в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС), куда почтить память Гаркалина пришли его коллеги, соратники, ученики, поклонники и единственная дочь Ника.

Последние слова торжественно прозвучали над могилой актера, который перед смертью не смог даже проститься с близкими — лежа в больнице на ИВЛ, в состоянии комы, он так и не пришел в себя. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, у артиста отказали все органы.

Однако о смерти Гаркалин всегда отзывался с одной мыслью — на той стороне его ждет его единственная и неповторимая Катя. С женой актер познакомился, будучи студентом Академии имени Гнесиных. Там его сердце с первых встреч покорила молодая преподавательница Екатерина Викторовна, и спустя несколько лет тайных встреч влюбленные наконец поженились.

Пара провела 30 счастливых лет вместе, пока их семейный корабль не оказался в эпицентре штормов. Первой их жертвой стал сам артист. Прямо на сцене Гаркалину стало плохо с сердцем, которое чудом удалось «завести» врачам скорой. За приступом последовала операция и долгое восстановление. И Екатерина, не жалея себя, самоотверженно ухаживала за возлюбленным.

Не сдалась она и во второй раз, когда семью постигла новая беда. Во время поездки по Франции, которую женщина организовала для Гаркалина, артиста застиг врасплох инфаркт. И снова Екатерина оказалась у больничной постели мужа, забыла про сон и пищу, — и выходила любимого.

Но цена за это оказалась слишком высока. Ослабленный болезнями артист видел, как похудела и осунулась жена, но и представить себе не мог, что быть вместе им оставалось совсем недолго. Врачи в Москве поставили Гаркалиной страшный диагноз, будто гром среди ясного неба: запущенная степень онкологии.

Екатерина не протянула и предсказанных ей трех месяцев. Она ушла из жизни 15 февраля 2009 года.

«Это рана, которой не дано излечиться. Во всем случае, знаю, что Катя ждет меня там», — говорил Гаркалин.

Он нашел утешение в дочери. Ника помогла актеру понять, что даже потеряв любимую, он не остался один. А теперь, спустя 12 лет, лебединая история четы Гаркалиных завершилась. Супруги вместе обрели покой.