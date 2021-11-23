Поклонники не узнали изменившуюся Диану Гурцкую на фото Игоря Николаева
Накануне эстрадная певица посетила концерт исполнителя.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Диана Гурцкая в последнее время не часто выходит в свет. Но не посетить концерт Игоря Николаева звезда не смогла. Коллега по сцене поделился с фанатами в Instagram закулисным фото Гурцкой с его младшей дочерью Вероникой. Но поклонники не сразу поняли, что женщина на фото — известная артистка.
«За кулисами моего концерта Вероничка познакомилась с Дианой. О чем говорили, не знаю — был в это время на сцене. Думаю, о музыке, песнях, и просто говорили друг другу комплименты, как и положено хорошим воспитанным девушкам», — подписал снимок Николаев.
А в ответ фанаты закидали его негативными комментариями.
«Кто это?»
«Что с лицом произошло?»;
«Я думал, это Майкл Джексон», — отметили поклонники.
Делала ли какие-либо пластические операции Гурцкая, неизвестно. Возможно, подобные комментарии вызвал удивленный взгляд девочки на фото. Но все же таких замечаний было немного. Большинство отметило, что наверняка певица и ребенок поладили и нашли, о чем им поболтать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне операции невестка Валерии показала фото сломанной после аварии руки.
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