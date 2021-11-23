Поклонники не узнали изменившуюся Диану Гурцкую на фото Игоря Николаева

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Мадлена Гришина
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Накануне эстрадная певица посетила концерт исполнителя.

Поклонники не узнали изменившуюся Диану Гурцкую на фото Игоря Николаева

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Диана Гурцкая в последнее время не часто выходит в свет. Но не посетить концерт Игоря Николаева звезда не смогла. Коллега по сцене поделился с фанатами в Instagram закулисным фото Гурцкой с его младшей дочерью Вероникой. Но поклонники не сразу поняли, что женщина на фото — известная артистка.

«За кулисами моего концерта Вероничка познакомилась с Дианой. О чем говорили, не знаю — был в это время на сцене. Думаю, о музыке, песнях, и просто говорили друг другу комплименты, как и положено хорошим воспитанным девушкам», — подписал снимок Николаев.

Instagram @igor_nikolaev_music

А в ответ фанаты закидали его негативными комментариями.

«Кто это?»

«Что с лицом произошло?»;

 «Я думал, это Майкл Джексон», — отметили поклонники.

Делала ли какие-либо пластические операции Гурцкая, неизвестно. Возможно, подобные комментарии вызвал удивленный взгляд девочки на фото. Но все же таких замечаний было немного. Большинство отметило, что наверняка певица и ребенок поладили и нашли, о чем им поболтать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне операции невестка Валерии показала фото сломанной после аварии руки.

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