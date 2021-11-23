Гроб с телом Валерия Гаркалина вынесли под аплодисменты и крики «Гаркалинцы!»

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Светлана Шевченко
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Прощание с народным артистом РФ только что завершилось в учебном театре, где он преподавал долгие годы.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

В учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) только что завершилась гражданская панихида по народному артисту РФ Валерию Гаркалину.

Мероприятие длилось около 2,5 часов. Проститься с актером пришли не только коллеги и члены семьи, а также поклонники и его ученики.

«Гаркалинцы!» — громко скандировали они, когда гроб с телом их учителя вынесли из здания.

Под нескончаемые аплодисменты его положили в катафалк. Через некоторое время на Миусском кладбище Москвы состоится отпевание Валерия Гаркалина, после этого его захоронят рядом с его горячо любимой супругой. Вместе они счастливо прожили 30 лет, пока ее не забрала тяжелая болезнь 12 лет назад. Все эти годы Гаркалина поддерживала дочь и внук, которые смогли продлить его жизнь на это время, потому что Валерий Борисович всегда ждал того дня, когда встретится со своей любимой Катей.

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