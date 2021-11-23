Резко изменившегося Лобанова из «Интернов» рядом с Асмус не узнали фанаты

Кристина Асмус поздравила коллегу по сериалу «Интерны» Александра Ильина с днем рождения — 22 ноября актеру и музыканту исполнилось 38 лет. В своем Instagram-аккаунте актриса выложила совместное фото с актерами сериала — самим Ильиным, Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

«Золотой состав! Жаль, неполный…» — подписала фотографию Асмус.

Но поклонники не сразу узнали интерна Лобанова — на фотографии у Ильина густая борода, отмечает WMJ.RU. Его выдает улыбка — такая же задорная, как и всегда.

Instagram @asmuskristina

Для золотого состава на фотографии не хватает четверых — Светланы Каминыной, сыгравшей главврача больницы Анастасию Кисегач, ее сериального сына Глеба Романенко, роль которого исполнил Илья Глинников, незабвенного Ивана Купитмана, которого сыграл Вадим Демчог и въедливого ботаника Левина — его сыграл Дмитрий Шаракоис.

«Сегодня день рождения у Саши Ильина! Любимчика всех фанатов „Интернов“, одного из моих любимых актеров с сумасшедшей „собачьей“ органикой, фронтмена группы „План Ломоносова“, прекрасного друга, мужа и дважды отца», — продолжила поздравление Асмус.

Актеры довольно долго работали вместе — и успели подружиться. Несмотря на то, что каждый из них занят своими творческими планами, они продолжают следить за успехами друг друга.

«Сумасшедше талантливый, всегда верный своим принципам, ищущий, никогда не ведущийся ни на что хайповое и броское, невероятный человечище! Саш, ты крут! Восхищаюсь и люблю по-братски ****(очень)! Пусть ты и все твои будут здоровы! Обнимаю крепчайше!» — закончила поздравление актриса.

День рождения коллеги и друга — хороший повод, чтобы отвлечься, и он не помешает Кристине Асмус. Недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса подверглась травле после развода с Гариком Харламовым — она поделилась этим в день борьбы с кибербуллингом.