Избавьтесь от старого! Китайский совет дня на среду, 24 ноября

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Карина Бернтгольц
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Пришло время навести порядок в квартире и жизни.

Избавьтесь от старого! Китайский совет дня на среду, 24 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы».

В среду надо убираться. Энергии дня будут настаивать на генеральной уборке. Даже если вы не захотите убираться сами, имейте в виду — что-то старое из вашей жизни в среду точно пропадет.

Начинайте в среду диеты, чистки, массажи. Решаетесь, наконец, прекратить токсичные отношения, расставайтесь с начальниками и теми, кого давно пора оставить. Расхламляете квартиру, офис, голову и жизнь.

Если же все в вашей жизни вас устраивает, просто устройте генеральную уборку. Так вы отработаете энергии очищения и ничего не потеряете.

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Избавьтесь от старого! Китайский совет дня на среду, 24 ноября

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