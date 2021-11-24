Избавьтесь от старого! Китайский совет дня на среду, 24 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы».

В среду надо убираться. Энергии дня будут настаивать на генеральной уборке. Даже если вы не захотите убираться сами, имейте в виду — что-то старое из вашей жизни в среду точно пропадет.

Начинайте в среду диеты, чистки, массажи. Решаетесь, наконец, прекратить токсичные отношения, расставайтесь с начальниками и теми, кого давно пора оставить. Расхламляете квартиру, офис, голову и жизнь.

Если же все в вашей жизни вас устраивает, просто устройте генеральную уборку. Так вы отработаете энергии очищения и ничего не потеряете.