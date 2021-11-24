Разорвало на части: пьяный сотрудник СК на BMW сбил двух рабочих в Тюмени

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 368

Сотрудник СК на BMW насмерть сбил двух рабочих в Тюмени

Фото, видео: Depositphotos / ALesik; ВКонтакте @plohie_novosti_18

Двое мужчин расчищали снег на трассе, когда в них влетело авто.

Пьяный житель Тюмени на элитном BMW насмерть сбил двух рабочих. Как удалось выяснить, за рулем иномарки был сотрудник Следственного комитета. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По официальной информации, трагедия произошла вечером 23 ноября на улице Федюнинского. Двое мужчин расчищали снег на трассе, когда в них влетело авто. Предварительно, водитель иномарки несся со скоростью 150 километров в час — у несчастных не было ни малейшего шанса выжить.

На кадрах с места происшествия видно, что тела погибших разбросало по всей дороге. Одного из мужчин буквально разорвало на части. У второго — оторваны конечности. Свидетели ЧП были в шоке, как и водитель BMW, который выжил.

Известно, что не знать о проводимых дорожных работах сотрудник СКР не мог: везде были выставлены мигающие лампочки и специальные указатели. К сожалению, водитель проигнорировал маячки — по предварительным данным, в его крови обнаружили 1,38 промилле алкоголя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова уточнила, что одному из погибших был 61 год, второму — около 30 лет. Предполагаемый 34-летний виновник аварии не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестком ДТП в Турции. Пострадали 14 человек.

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