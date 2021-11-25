На чужом несчастье: Кто из Мамаевых сможет «выиграть» расставание и первым завести ребенка

Совсем недавно стало известно, что скандальная пара Павла и Аланы Мамаевой распалась. Теперь каждый из бывших супругов нашел для себя нового партнера: Алана, по слухам, вернулась к бывшему мужу бизнесмену Александру Липову, а футболист якобы находится в отношениях с подругой Аланы — Надеждой Санько. Теперь только вопрос времени, кто из бывших супругов сумеет сохранить отношения, создать семью и завести ребенка. О перспективах новых отношений Аланы и Павла Мамаевых рассказала таролог Саона.

«По картам, Мамаевой выпадает деторождаемость, выпадает ей ребенок и то, что в ближайшее время мы все услышим, возможно, даже перед Новым годом, о том, что она „в положении“ и может дать поколение своего рода», — отметила она в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Отношения же футболиста с подругой Аланы, по мнению таролога, абсолютно бесперспективны. Даже в том случае, если Надежда Санько и родит ребенка спортсмену, то ни к чему серьезному этот союз не приведет.

«Даже если у них и будет ребенок, что маловероятно, то эти отношения не приведут их ни к чему хорошему. Эти люди разойдутся, так как им не судьба быть вместе», — дополнила Саона.

По прогнозам таролога становится ясно, что расставанием с Мамаевым для Аланы окажется крайне удачным, у нее будут прекрасные отношения и замечательное будущее. А скандальному футболисту только и придется кусать локти, ведь его будущий союз, по прогнозу эксперта, обречен на крах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алана Мамаева намекнула на новую беременность.