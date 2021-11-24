Васильева объяснила, почему знакомство с Гаркалиным стало для нее «наказанием»

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Артем Зайцев
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Актриса очень тяжело переживает смерть своего коллеги по цеху.

Васильева объяснила, почему знакомство с Гаркалиным стало для нее «наказанием»

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Актриса Татьяна Васильева на своей странице в Instagram попрощалась с Валерием Гаркалиным и объяснила, почему знакомство с ним стало для нее одновременно и подарком, и болью. 

«Бог сделал мне драгоценный подарок на всю жизнь, но и наказал. Все мои партнеры проходили и будут проходить тест на Гаркалина. Больших надежд не питаю, но смогу передать то, чему он научил меня как актрису и человека», — поделилась звезда.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Васильева (@tatyana_vasileva_official)

Васильева призналась, что именно благодаря Гаркалину она смогла значительно вырасти как актриса. Возможно, знаменитость настолько восхищалась  другом, что сравнивала с ним всех своих мужчин. Коллеги по цеху даже часто шутили, что артистам стоит пожениться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерий Гаркалин дважды умирал на руках Татьяны Васильевой.

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