Распродажа года: стоит ли ждать реальных скидок в «черную пятницу»?

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Крупнейшая распродажа в году «Черная пятница» стартовала в России

Фото, видео: Depositphotos / Ariwasabi; 5-tv.ru

Ритейлеры рассчитывают, что выручка от продаж станет рекордной и вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом.

В России сегодня стартовала одна из крупнейших распродаж года, которую по традиции называют «черная пятница». Продлится она четыре дня.

Ритейлеры рассчитывают, что выручка от продаж станет рекордной и вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом. В 2020-м россияне потратили на покупки 40 миллиардов рублей. В акции участвуют практически все крупнейшие онлайн-площадки и торговые сети. Товары представят около 300 тысяч поставщиков.

Скидки могут доходить до 95%. Причем они будут реальными, а не искусственными, когда стоимость товара накручивали, а затем якобы снижали. Эти торговые хитрости, по мнению экспертов уходят в прошлое. Добавим, что традиция устраивать грандиозную распродажу в конце ноября зародилась в США еще в XIX веке. Ну а в России «черная пятница» проводится в девятый раз.

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