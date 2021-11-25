Распродажа года: стоит ли ждать реальных скидок в «черную пятницу»?
Крупнейшая распродажа в году «Черная пятница» стартовала в России
Фото, видео: Depositphotos / Ariwasabi; 5-tv.ru
Ритейлеры рассчитывают, что выручка от продаж станет рекордной и вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом.
В России сегодня стартовала одна из крупнейших распродаж года, которую по традиции называют «черная пятница». Продлится она четыре дня.
Ритейлеры рассчитывают, что выручка от продаж станет рекордной и вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом. В 2020-м россияне потратили на покупки 40 миллиардов рублей. В акции участвуют практически все крупнейшие онлайн-площадки и торговые сети. Товары представят около 300 тысяч поставщиков.
Скидки могут доходить до 95%. Причем они будут реальными, а не искусственными, когда стоимость товара накручивали, а затем якобы снижали. Эти торговые хитрости, по мнению экспертов уходят в прошлое. Добавим, что традиция устраивать грандиозную распродажу в конце ноября зародилась в США еще в XIX веке. Ну а в России «черная пятница» проводится в девятый раз.
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