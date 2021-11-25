Опубликованы кадры с места ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 007

На данный момент известно о 40 пострадавших.

Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту пожара на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства. 5-tv.ru публикует видео с места ЧП.

По данным ведомства, всего в штреке находились 115 горняков, 70 из них были выведены на поверхность, эвакуация продолжается. При этом, по информации МЧС, в шахте находились 287 горняков. На данный момент известно о 40 пострадавших. Врачи выявили у них признаки отравления продуктами горения. Точные данные в настоящее время устанавливаются.

Как писал 5-tv.ru, ранее местонахождение многих после пожара на шахте «Листвяжная» не установлено. Не исключено, что они сами выбрались на поверхность, не успев отметиться.

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