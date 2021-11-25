Стала известна личность одного из погибших при ЧП в шахте «Листвяжная»

Стала известна личность одного из погибших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По данным 5-tv.ru, это 23-летний Анатолий Б.

Кроме того, появился список 33 из 44 пострадавших шахтеров.

Дмитрий К. (тяжелое состояние)

Рустам Ч. (тяжелое состояние)

Андрей Л. (тяжелое состояние)

Алексей Т.

Алексей М.

Сергей Г.

Сергей К.

Алексей С.

Алексей У.

Валерий З.

Виктор Н.

Денис В.

Александр К.

Андрей Л.

Николай Я.

Алексей Ф.

Владимир Б.

Сергей М.

Андрей П.

Николай Б.

Иван В.

Виктор Л.

Иван Л.

Александр Б.

Андрей З.

Владимир Л.

Иван В.

Сергей П.

Александр Ш.

Дмитрий И.

Роман И.

Анатолий З.

Андрей Х.

Все они находятся в больнице.

Задымление на шахте, расположенной в городе Белово, началось сегодня около 04:30 по московскому времени. По последним данным, на момент аварии там находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек. Спасатели выдвинулась в аварийный участок. Погибшими числятся шестеро. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.



По данным 5-tv.ru, шахту проверяли накануне, представители Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса не обнаружили никаких нарушений.

Стоит отметить, что в ходе проверки, которая состоялась в апреле, было замечено, что на шахте отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара.

Как писал 5-tv.ru, причиной ЧП в шахте «Листвяжная» стало возгорание угольной пыли.