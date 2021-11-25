Стала известна личность одного из погибших при ЧП в шахте «Листвяжная»

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Егор Измалкин
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Опубликован список 33 из 44 пострадавших горняков.

Стала известна личность одного из погибших при ЧП в шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба губернатора Кемеровской области

Стала известна личность одного из погибших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По данным 5-tv.ru, это 23-летний Анатолий Б.

Кроме того, появился список 33 из 44 пострадавших шахтеров.

  • Дмитрий К. (тяжелое состояние)
  • Рустам Ч. (тяжелое состояние)
  • Андрей Л. (тяжелое состояние)
  • Алексей Т.
  • Алексей М.
  • Сергей Г.
  • Сергей К.
  • Алексей С.
  • Алексей У.
  • Валерий З.
  • Виктор Н.
  • Денис В.
  • Александр К.
  • Андрей Л.
  • Николай Я.
  • Алексей Ф.
  • Владимир Б.
  • Сергей М.
  • Андрей П.
  • Николай Б.
  • Иван В.
  • Виктор Л.
  • Иван Л.
  • Александр Б.
  • Андрей З.
  • Владимир Л.
  • Иван В.
  • Сергей П.
  • Александр Ш.
  • Дмитрий И.
  • Роман И.
  • Анатолий З.
  • Андрей Х.

Все они находятся в больнице.

Задымление на шахте, расположенной в городе Белово, началось сегодня около 04:30 по московскому времени. По последним данным, на момент аварии там находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек.  Спасатели выдвинулась в аварийный участок. Погибшими числятся шестеро. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.

По данным 5-tv.ru, шахту проверяли накануне, представители Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса не обнаружили никаких нарушений. 

Стоит отметить, что в ходе проверки, которая состоялась в апреле, было замечено, что на шахте отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара.

Как писал 5-tv.ru, причиной ЧП в шахте «Листвяжная» стало возгорание угольной пыли.

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