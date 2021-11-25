Стала известна личность одного из погибших при ЧП в шахте «Листвяжная»
Опубликован список 33 из 44 пострадавших горняков.
Фото: пресс-служба губернатора Кемеровской области
Стала известна личность одного из погибших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По данным 5-tv.ru, это 23-летний Анатолий Б.
Кроме того, появился список 33 из 44 пострадавших шахтеров.
- Дмитрий К. (тяжелое состояние)
- Рустам Ч. (тяжелое состояние)
- Андрей Л. (тяжелое состояние)
- Алексей Т.
- Алексей М.
- Сергей Г.
- Сергей К.
- Алексей С.
- Алексей У.
- Валерий З.
- Виктор Н.
- Денис В.
- Александр К.
- Андрей Л.
- Николай Я.
- Алексей Ф.
- Владимир Б.
- Сергей М.
- Андрей П.
- Николай Б.
- Иван В.
- Виктор Л.
- Иван Л.
- Александр Б.
- Андрей З.
- Владимир Л.
- Иван В.
- Сергей П.
- Александр Ш.
- Дмитрий И.
- Роман И.
- Анатолий З.
- Андрей Х.
Все они находятся в больнице.
Задымление на шахте, расположенной в городе Белово, началось сегодня около 04:30 по московскому времени. По последним данным, на момент аварии там находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек. Спасатели выдвинулась в аварийный участок. Погибшими числятся шестеро. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
По данным 5-tv.ru, шахту проверяли накануне, представители Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса не обнаружили никаких нарушений.
Стоит отметить, что в ходе проверки, которая состоялась в апреле, было замечено, что на шахте отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара.
Как писал 5-tv.ru, причиной ЧП в шахте «Листвяжная» стало возгорание угольной пыли.
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