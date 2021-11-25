Красота или жертвы: можно ли быстро похудеть с помощью инсулиновых инъекций

В интервью 5-tv.ru эксперт объяснила, зачем некоторые применяют препараты не по назначению и есть ли от этого толк.

Красота требует жертв — эта фраза стала крылатой, и неслучайно. Накануне бывший солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров поделился с 5-tv.ru своим методов похудения — многие сочли его вариант невероятно жестоким. Артист рассказал, что перед выходом на сцену он обматывался пленкой и надевал рыжий костюм, не пропускающий воздух, это помогло сбросить лишние килограммы.

Среди прочего Милимеров оценил эффективность липосакции или вкалывания здоровым людям «модных» инсулиновых инъекций, предназначенных для больных диабетом. По мнению звезды, ушедший таким образом вес возвращается в двойном, а то и в тройном размере.

Врач-эндокринолог Татьяна Саввина специально для 5-tv.ru внесла ясность в вопрос похудения с помощью инъекций, а, конкретно, инсулина.

«Начнем с изумительной фразы — модные инсулиновые инъекции. Инсулиновые инъекции не могут быть „модными“ — это жизненно необходимая вещь для людей с сахарным диабетом первого типа, у которых собственный инсулин не вырабатывается, а жизнь без инсулина — невозможна», — объяснила эксперт.

До того, как ученые Фредерик Бантинг и Чарльз Бест открыли этот гормон, больные диабетом первого типа умирали долгой и мучительной смертью. Инсулин, вырабатываемый организмом здорового человека, жизненно важен — и применять к нему эпитет «модный» просто недопустимо.

«Похудеть с помощью инсулина невозможно — никогда, ни при каких условиях. Инсулин — это абсолютный анаболик, он способствует образованию жировой ткани, а, следовательно, прибавки в весе. Более того, инсулин обладает еще одним побочным действием, которое способствует прибавке в весе — он повышает аппетит», — предостерегла врач.

Но похудеть с помощью инъекций все-таки возможно — и в этом действительно помогает препарат, направленный на борьбу с диабетом. Есть только один важный нюанс — диабета не первого типа, а второго.

«Во всем мире зарегистрирован препарат для лечения ожирения, который первоначально использовался для лечения диабета второго типа, то есть того диабета, который возникает на фоне избыточного веса, причем особенно эффективен был этот препарат у людей с большим избытком массы тела», — рассказала Саввина.

Эта инъекция — не гениальная разработка ученых-медиков. Всего лишь гормон, который вырабатывается в достаточном количестве здоровым человеческим организмом — глюкагоноподобный пептид-1. При инъекции этим гормоном ускоряется процесс насыщения — в итоге человек меньше ест. Похудение! Однако без консультации со специалистом использовать подобный метод категорически запрещено.

Многие мучают себя диетами, некоторые пытаются схитрить с помощью инъекций и операций — на что только не идут люди в попытке потерять вес. Но следует помнить — любое похудение должно происходить под присмотром врача, который, в случае, если лишний вес имеет ненатуральную природу, сможет дать правильный и своевременный совет.

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