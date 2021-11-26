Вышедший из тюрьмы насильник-рецидивист напал на школьницу в Москве

В лифте столичной многоэтажки на школьницу напал мужчина. Злоумышленник схватил 14-летнюю девочку, вывел на лестничную клетку и заставил присутствовать при совершении непристойных действий. Оперативники в короткие сроки разыскали обидчика несчастной. Как удалось выяснить 5-tv.ru, им оказался насильник-рецидивист, недавно выпущенный из колонии за «примерное поведение».

42-летний Дмитрий Грушнов — именно его подозревают в совершении преступления в доме на Кантемировской улице. В биографии предполагаемого злоумышленника несколько судимостей. Все — за преступления, совершенные над детьми, или связанные с насилием.

5-tv.ru

В 1997 году Грушнова впервые посадили на два года за попытку изнасилования. Почти сразу после освобождения мужчина снова оказался в руках полицейских: ему вменяли попытку изнасилования ребенка, а также ограбление. Как итог — 20 лет лишения свободы. Правда, по неизвестной причине вскоре срок наказания для извращенца сократился на три года и один месяц.

В июле 2019 года преступник оказался на свободе. За неделю «простой жизни» он успел напасть на двоих детей. Доказательств, что это были попытки изнасилования, не нашлось — извращенцу вменяли попытки ограбления. За содеянное Грушнов получил еще четыре года тюрьмы в Ивановской области. Правда, и в этот раз срок отбывания наказания за решеткой злоумышленнику сократили.

В октябре 2021 года за «примерное поведение», а также «опрятность и соблюдение правил личной гигиены», «вежливость», «поддержание социально полезных связей с родственниками» преступника отпустили. Из колонии строго режима Дмитрий Грушнов отправился на исправительные работы в Подмосковье. В один из своих выходных, по версии следствия, злоумышленник и сбежал в столицу, где в очередной раз напал на ребенка.

По какой причине суд в последний раз смягчил наказание человеку с жуткой биографией — не понятно до сих пор. В настоящее время насильник-рецидивист арестован. Ожидать оглашения вердикта по новому уголовному делу он будет в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ловили самых опасных маньяков России.