Тревога выходного дня: что такое «воскресный стресс»

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 30 0

Больше половины взрослых его испытывают.

Почему накрывает тревога в воскресенье перед новой неделей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Yahoo: подготовка к понедельнику заранее помогает избежать воскресного стресса

Тревогу к концу выходных испытывают более половины взрослых. Об этом сообщило Yahoo! со ссылкой на социологический опрос.

Беспокойство отражается и на самочувствии: участники сообщали о плохом сне, раздражительности и трудностях с ясностью мышления утром в понедельник.

Половина работающих респондентов засиживаются допоздна в субботу, пытаясь оставить больше времени для себя, хотя понимают, что на следующий день это может ухудшить состояние.

Среди мужчин 27% сообщили, что расслабляются по воскресеньям с помощью алкоголя. Среди женщин такой ответ дали 13%.

У молодых участников тревога затрагивает и отношения. Среди опрошенных представителей поколения зумеров 83% рассказали об отмененных планах или ссорах, связанных с воскресным напряжением.

Как сделать конец выходных спокойнее

Часть бытовых задач можно перенести на начало воскресенья. Одно-два выполненных дела — например, стирка или проверка календаря — помогут избежать вечерней суеты.

Подготовку к понедельнику также лучше завершить заранее: выбрать одежду, продумать завтрак и просмотреть список предстоящих задач.

На вечер стоит оставить приятное повторяющееся занятие: прогулку, ванну или просмотр любимого сериала. При этом важно сохранить привычное время отхода ко сну. Позднее бодрствование и алкоголь могут усугубить тревожность и ухудшить отдых.

Еще один прием — найти небольшой приятный момент, которого хочется дождаться в понедельник, и записать его. Это поможет уделить внимание не только предстоящим обязанностям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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