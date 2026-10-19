Собянин: в Москве за три года построят 29 медицинских объектов

В Москве в течение ближайших трех лет планируется возвести 29 объектов здравоохранения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

На реализацию программы «Столичное здравоохранение» в 2027–2029 годах из городского бюджета направят порядка двух триллионов рублей, включая 663,3 миллиарда рублей в 2027-м. С учетом средств обязательного медицинского страхования общие расходы за три года достигнут 3,8 триллиона рублей, причем в 2027-м они превысят 1,2 триллиона рублей.

Из 29 медицинских объектов 16 возведут на средства городского бюджета, 12 — на деньги инвесторов, а один — за счет федерального бюджета.

В ближайшие три года на развитие и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений — строительство, капитальный и текущий ремонт, покупку оборудования — планируется выделить более 464 миллиардов рублей, в том числе 174,1 миллиарда рублей в 2027-м.

Главным объектом, который планируют ввести в 2027 году, станет новый многопрофильный комплекс Московского клинического научно-исследовательского центра «Больница 52». Площадь лечебно-диагностического комплекса составит порядка 80 тысяч квадратных метров.

В число значимых объектов войдет новый лечебно-диагностический комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его общая площадь превысит 160 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, собираются возвести биотехнологическую лабораторию Московского научно-практического центра лабораторных исследований и флагманский центр ментального здоровья. В медицинском центре нового профиля москвичи смогут пройти современную диагностику и получить полное амбулаторное лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что реализация проекта «Московское долголетие» в столице будет продолжена. За восемь лет программа превратилась в экосистему. Она предоставляет старшему поколению возможность общаться, учиться, заниматься спортом и творчеством, а также заботиться о физическом и ментальном здоровье.

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