Стали известны подробности трагедии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремело два взрыва. Предположительно, при первом погибли горнорабочие. При втором — сотрудники МЧС, пытавшиеся вызволить нечастных. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель экстренных спецслужб.

«Предварительно, всего взрывов метана было два, как минимум», — уточнил информатор.

Между тем, представители администрации «Листвяжной» опровергают данные о втором взрыве. В беседе с ТАСС они уточняли, что горноспасатели могли погибнуть от отравления окисью углерода.

По официальным данным, в момент аварии на шахте в Кузбассе под землей находилось 285 человек. Большей части из них удалось спастись. В одном из задымленных тоннелей оказались заблокированы 46 горняков — к ним на помощь выдвинулись шесть спасателей. Вскоре последние также перестали выходить на связь. В результате поисковых работ обнаружить выжившим удалось лишь одного человека — это сотрудник МЧС Александр Заковряшин.

Найденного мужчину немедленного госпитализировали. У него выявили переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание. Сейчас спасатель помещен в реанимацию Кузбасского клинического Центра охраны и здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. По заверениям главы Кемеровской области Сергея Цивилева, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

По последним данным, в результате ЧП всего пострадали 63 человека, не считая найденного выжившим спасателя. Несколько из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова одного из погибших шахтеров заявляла о «наплевательском» отношении руководства «Листвяжной» к своим работникам. Женщина отмечала, что на жалобы горняков о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в шахте никто не обращал внимания.