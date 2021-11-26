Стали известны подробности трагедии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Виктория Андреева
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Сигнал о ЧП под землей поступил утром 25 ноября. В результате трагедии, предварительно, погиб 51 человек. Надежды на спасение без вести пропавших в тоннеле тают с каждой минутой.

Стали известны подробности трагедии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Фото: ТАСС / Киселев Максим

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремело два взрыва. Предположительно, при первом погибли горнорабочие. При втором — сотрудники МЧС, пытавшиеся вызволить нечастных. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель экстренных спецслужб.

«Предварительно, всего взрывов метана было два, как минимум», — уточнил информатор.

Между тем, представители администрации «Листвяжной» опровергают данные о втором взрыве. В беседе с ТАСС они уточняли, что горноспасатели могли погибнуть от отравления окисью углерода.

По официальным данным, в момент аварии на шахте в Кузбассе под землей находилось 285 человек. Большей части из них удалось спастись. В одном из задымленных тоннелей оказались заблокированы 46 горняков — к ним на помощь выдвинулись шесть спасателей. Вскоре последние также перестали выходить на связь. В результате поисковых работ обнаружить выжившим удалось лишь одного человека — это сотрудник МЧС Александр Заковряшин.

Найденного мужчину немедленного госпитализировали. У него выявили переохлаждение, отравление продуктами горения и обезвоживание. Сейчас спасатель помещен в реанимацию Кузбасского клинического Центра охраны и здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. По заверениям главы Кемеровской области Сергея Цивилева, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

По последним данным, в результате ЧП всего пострадали 63 человека, не считая найденного выжившим спасателя. Несколько из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова одного из погибших шахтеров заявляла о «наплевательском» отношении руководства «Листвяжной» к своим работникам. Женщина отмечала, что на жалобы горняков о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в шахте никто не обращал внимания.

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