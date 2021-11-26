Выбравшийся из шахты «Листвяжная» спасатель потерял память

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Егор Измалкин
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В общую палату мужчину могут перевести после стабилизации состояния.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Выживший горноспасатель после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе не помнит, как выбрался. Об этом заявил заместитель главврача регионального клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

«Он потерял сознание, два раза терял сознание. Как он вышел, он толком пока объяснить не может, может быть, это связано с шоком», — пояснил специалист.

В общую палату потерпевшего могут перевести после стабилизации состояния, когда все жизнеугрожающие моменты нивелируются. На это уйдет не менее суток. У остальных пациентов динамика положительная, все стабильно.

По данным 5-tv.ru, выживший — Александр Заковряшин, помощник командира одного из взводов. Он находится на службе с 2011 года. Спасатель спустился в шахту «Листвяжной» вместе с пятью коллегами, чтобы вывести наружу заблокированных под землей рабочих.

ЧП на «Листвяжной» произошло утром 25 ноября. В момент аварии под землей находилось 285 человек. Большей части удалось спастись. По последним данным, 63 человека, не считая найденного выжившим спасателя, пострадали. 51 человек, включая спасателей, числятся погибшими.

Как писал 5-tv.ru, погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят орденами Мужества.

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