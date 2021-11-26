Хлопки и пламя: очевидец рассказал подробности погони за наркокурьером на МКАД

Сотрудники ГИБДД задержали пытавшегося скрыться от них нарушителя под Подольском.

Во время погони за наркокурьером на МКАД загорелась машина, и другие участники движения пытались спасти водителя. Об этом 5-tv.ru рассказал очевидец Александр Богомазов.

«Я стоял в пробке на МКАДе на 29-м километре, услышал хлопки сзади машины. Сначала не понял, что происходит, потом услышал еще несколько. Обратил внимание, что бегут оперативники и ДПС и догоняют машину BMW X5. Та вырывается из средних рядов и сразу в левый ряд. Водитель на большой скорости проносится, задевает несколько машин, оперативники начинают стрелять, понимают, что уже бесполезно. Одна из машин загорелась», — поделился он.

Затем люди начали выходить из авто, хотели помочь тому, кто оказался в загоревшемся авто, но приближаться было опасно из-за пламени. Очевидец также на подъезде к Симферопольскому шоссе увидел столкнувшиеся такси и два грузовика, а затем у Подольска заметил окруженную правоохранителями BMW — водитель лежал лицом в пол.

Как писал 5-tv.ru, сотрудники ГИБДД задержали наркокурьера в результате погони на МКАД. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В его BMW нашли шесть килограммов белого порошка.