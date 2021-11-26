Хлопки и пламя: очевидец рассказал подробности погони за наркокурьером на МКАД

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 1 200

Очевидец рассказал о погоне за наркокурьером на BMW на МКАД

Фото, видео: Depositphotos / ambrozinio; 5-tv.ru

Сотрудники ГИБДД задержали пытавшегося скрыться от них нарушителя под Подольском.

Во время погони за наркокурьером на МКАД загорелась машина, и другие участники движения пытались спасти водителя. Об этом 5-tv.ru рассказал очевидец Александр Богомазов.

«Я стоял в пробке на МКАДе на 29-м километре, услышал хлопки сзади машины. Сначала не понял, что происходит, потом услышал еще несколько. Обратил внимание, что бегут оперативники и ДПС и догоняют машину BMW X5. Та вырывается из средних рядов и сразу в левый ряд. Водитель на большой скорости проносится, задевает несколько машин, оперативники начинают стрелять, понимают, что уже бесполезно. Одна из машин загорелась», — поделился он.

Затем люди начали выходить из авто, хотели помочь тому, кто оказался в загоревшемся авто, но приближаться было опасно из-за пламени. Очевидец также на подъезде к Симферопольскому шоссе увидел столкнувшиеся такси и два грузовика, а затем у Подольска заметил окруженную правоохранителями BMW — водитель лежал лицом в пол.

Как писал 5-tv.ru, сотрудники ГИБДД задержали наркокурьера в результате погони на МКАД. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В его BMW нашли шесть килограммов белого порошка.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.59
0.99 84.95
1.27
Не ждали: три знака зодиака, для которых конец 2021 года обернется катаст...

Последние новости

23:25
Не время: Когда и кому нельзя дарить часы
23:11
Опубликовано видео задержания избивших девушек ногами в лицо посетителей кафе
22:49
Ольга Бузова выписалась из больницы вопреки рекомендациям врачей
22:40
Стали известны подробности госпитализации Александра Градского
22:30
В Кузбассе мэра города отправили в отставку за банкет во время траура
22:27
Волшебные цветы: Какие растения принесут в дом счастье, благополучие и любовь

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря для всех знаков зодиака
Сын госпитализированного Градского ответил на вопрос о самочувствии отца
Александр Градский экстренно госпитализирован
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа