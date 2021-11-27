«Котик в нирване»: пользователей рассмешил уснувший в необычной позе питомец
Уснувший в уморительной позе кот рассмешил пользователей сети
Фото, видео: TikTok @petrylj
В сети пушистый лежебока уже стал звездой и получил прозвище «Релаксокот».
Уснувший в уморительной позе кот рассмешил пользователей социальных сетей. Пользователь TikTok под ником petrylj опубликовала ролик в своем аккаунте и получила сотни тысяч просмотров и тысячи позитивных комментариев. На видео рыжий зверь лежит, подняв кверху все четыре лапы — и, кажется, ничего не может потревожить его сладостный сон.
На протяжении всего ролика слышен беспрерывный смех владелицы питомца. На вопрос, удобно ли коту, пушистый едва приоткрыл глаза и сощурился от неимоверного удовольствия.
В сети стали живо обсуждать, что чувствует в этот момент лежебока. Кто-то даже предположил, что так животное сушит только что сделанный маникюр.
«Все коты обычные, а он — суперзвезда»;
«Котик в нирване»;
«Релаксокот», — поиронизировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вошедший в студию грузинского телеканала кот стал звездой соцсетей.
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