«Мама плачет. Меня колбасит»: Билан едва не расплакался, оправдывая «пьяное» выступление на свадьбе

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Карина Бернтгольц
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Дима Билан оправдался за «пьяное» выступление на свадьбе в Казахстане

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Гости начали выкладывать в сети кадры, на которых поведении певца на мероприятии выглядит как минимум странным.

Исполнитель Дима Билан оправдался за "пьяное" выступление на свадьбе в Казахстане. Накануне в сети распространились кадры с торжества, на которых артист ведет себя перед гостями несколько заторможенно. Некоторые предположили, что виной всему наркотики или алкоголь. 

«Вы знаете, так бывает. Иногда человек напивается. Не поверю, что с вами такого не было. Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я постоянно в состоянии в иссечении искр, у меня другого не бывает. Я очень устал, меня колбасит сильно, и я не знаю, как это объяснить», - признался Билан.

Певец едва сдерживал слезы, говоря о произошедшем.

«Мама плачет моя. Мама Нина. Смотрит мои сторис. Мне стыдно. Но мне не стыдно за то, что я честен, я всегда честен перед вами», - отметил Билан.

Instagram @birzhanashim

Пока одни критикуют музыканта в сетях, другие его жалеют. По мнению ряда пользователей, у каждого есть свои слабости, и Билан - не исключение. 

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