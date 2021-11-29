Киркоров заявил, что Дробыш для него умер: «Я тебя презираю!»

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Егор Измалкин
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Киркоров ответил на предложение Дробыша стать его охранником

Киркоров заявил, что Дробыш для него умер: «Я тебя презираю!»

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Композитору припомнили его нелестные комментарии в сторону коллег.

Певец Филипп Киркоров заявил о презрении по отношению к композитору и продюсеру Виктору Дробышу. Это произошло после того, как в передаче Иды Галич на «Муз-ТВ» показали архивные интервью с оскорблениями в адрес поп-короля.

В одном из комментариев Дробыш говорит, что Киркорову нужно пойти работать в цирк или охранником из-за необычайно высокого роста.

«Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — говорил композитор.

На вопрос Галич о том, изменилось ли мнение Дробыша, он признался, что сожалеет о сказанном, и хамить людям нельзя.

Киркоров резко ответил продюсеру в комментариях Instagram-аккаунта телеканала. Артист заявил, что больше никогда не будет общаться с ним.

«Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека. Это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю!» — отозвался артист.

Instagram @muztv

Кроме того, были показаны интервью Дробыша, в которых он прошелся по Прохору Шаляпину, с которым когда-то сотрудничал.

«На оскорблениях и бреде о других людях вы далеко не уедете, растеряете все уважение к себе. Мне почему-то стыдно за вас», — заявил исполнитель.

Поклонники звезд также обвинили Дробыша в несдержанности и попытках пиариться на коллегах.

«Зависть — это очень страшная сила. Осторожно! Можно желчью захлебнуться»;

«Дробыш низкий и подлый человек. К сожалению, он всегда был таким»;

«Не обращайте на него внимания! Он вам завидует, Филипп. Вы супер!» — отметили пользователи соцсетей.

Как писал 5-tv.ru, ранее Виктор Дробыш раскрыл, почему 20 лет не работал с Аллой Пугачевой.

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