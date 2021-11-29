Гороскоп майя: Сильные и слабые стороны людей в зависимости от даты рождения

Майя — древнейшая цивилизация, которая, по мнению историков, внесла огромный вклад в развитие культуры всего человечества. Их наследие до сих пор изучается и почитается некоторыми коренными народами. Также эта цивилизация известна своим пророческим календарем, события в котором соответствовали многим историческим происшествиям. Также сохранился и их гороскоп, который рассказывал о судьбе людей на многие века вперед.

Крокодил

depositphotos / sahuad

К этому знаку относятся люди, рожденные 16 или 21 марта, 10 или 30 апреля, 20 мая, 9 или 29 июня, 19 июля, 8 или 28 августа, 17 сентября, 7 или 27 октября, 16 ноября, 6 или 26 декабря, 15 января, 4 или 24 февраля. Представители этого символа обладают острой чувствительностью и эмоциональностью. У них хорошо развита интуиция, но они очень редко ее слушают. Для этого знака важна хорошая компания, а дело жизни им лучше связать с творчеством. Если эти люди найдут дело всей жизни, то обязательно привнесут в этот мир что-то свое, что-то новое и полезное. При обретении гармонии с собой они становятся прекрасными супругами.

Ветер

depositphotos / sahuad

Люди, рожденные 17 или 22 марта, 11 апреля, 1 или 21 мая, 10 или 30 июня, 20 июля, 9 или 29 августа, 18 сентября, 8 или 28 октября, 17 ноября, 7 или 27 декабря, 16 января, 5 или 25 февраля отмечены знаком Ветра. Они обладают неукротимой энергией, им непривычно сидеть без дела, и эти личности постоянно стремятся изменить мир к лучшему. Порой людям Ветра кажется, что они ничего не успевают, поэтому работают на износ. Из людей, которым покровительствует Ветер, получаются отличные руководители, но строить отношения с такими не просто. Очень часто они строят карьеру, а затем заводят семью. Однако партнеру тоже стоит быть на чеку — нужно не отставать, развиваться и быть всегда в тонусе.

Ночь

depositphotos / sahuad

Рожденные под печатью Ночи загадочны и не особо открыты. Их даты рождения: 8 или 23 марта, 12 апреля, 2 или 22 мая, 11 июня, 1 или 21 июля, 20 или 30 августа, 19 сентября, 9 или 29 октября, 18 ноября, 8 или 28 декабря, 17 января, 6 или 26 февраля. На людях они не показывают своих эмоций, но это совершенно не значит, что их нет. Наоборот — внутри этих людей бушуют настоящие страсти, только окружающие вряд ли их увидят. Люди с печатью Ночи обладают спокойным неконфликтным нравом, они редко ссорятся с коллегами и окружающими. Очень старательны, но в карьере предпочитают стабильность.

Ящерица

depositphotos / sahuad

Покровительства Ящерицы достойны люди с датами рождения: 19 или 24 марта, 13 апреля, 3 или 23 мая, 12 июня, 2 или 22 июля, 11 или 31 августа, 20 сентября, 10 или 30 октября, 19 ноября, 9 или 29 декабря, 18 января, 7 или 27 февраля. Эти люди очень целеустремленны и сосредоточены, они обладают способностью быть в нужном месте в нужное время. Ящерицы точно знают, чего хотят и практически никогда не испытывают проблем с финансами, но вот тратить деньги разумно они не умеют.

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Змей

depositphotos / sahuad

Люди под печатью Змея родились: 20 или 25 марта, 14 апреля, 4 или 24 мая, 13 июня, 3 или 23 июля, 12 августа, 1 или 21 сентября, 11 или 31 октября, 20 ноября, 10 или 30 декабря, 19 января, 8 или 28 февраля. С виду они кажутся спокойными и уравновешенными, но на самом деле это не так. Их родственники точно знают, что люди Змея всегда и на все имеют свое мнение. У них хорошо развита интуиция, причем настолько, что порой им удается предугадывать события и видеть людей насквозь. В работе для этих людей важен результат, поэтому четкий график — не для них. К отношениям они тоже подходят серьезно.

Череп

depositphotos / sahuad

Представители Черепа рождены: 1 или 26 марта, 15 апреля, 5 или 25 мая, 14 июня, 4 или 24 июля, 13 августа, 2 или 22 сентября, 12 октября, 1 или 21 ноября, 11 или 31 декабря, 20 января, 9 или 29 февраля. Они обладают собранным и спокойным нравом. Люди под покровительством Черепа крайне обаятельны, но порой кажутся ведомыми. Однако это вовсе не так. В душе они прирожденные лидеры. Даже если не занимают высокую должность, то все равно будут стараться показать свою старательность. Не конфликтны, стремятся к долгим и прочным личным связям. Очень болезненно переживают расставания.

Олень

depositphotos / sahuad

Люди под покровительством Оленя рождены 2 или 27 марта, 16 апреля, 6 или 26 мая, 15 июня, 5 или 25 июля, 14 августа, 3 или 23 сентября, 13 октября, 2 или 22 ноября, 12 декабря, 1 или 21 января, 10 февраля. Они независимы и часто сами стоят свою жизнь, но из-за этого могут казаться высокомерными. В карьере эти люди упорны и нередко добиваются хороших высот, коллеги в них души не чают, но только при условии, что работа выбрана по душе. Представители знака Оленя не станут достигать успеха в деле, к которому не лежит сердце. В отношениях они очень требовательны, но взамен окружают партнера любовью и заботой.

Кролик

depositphotos / sahuad

Рожденные под печатью Кролика не приемлют одиночества. Их даты: 3 или 28 марта, 17 апреля, 7 или 27 мая, 16 июня, 6 или 26 июля, 15 августа, 4 или 24 сентября, 14 октября, 2 или 23 ноября, 13 декабря, 2 или 22 января, 11 февраля. Они притягивают людей, потому что с ними никогда не соскучишься, представители Кролика способны считывать эмоции людей. Однако сами те еще «паникеры». Их лекарство — это поездки за границу. Данные личности совсем не карьеристы, в приоритете у них стоит семья и дружба. Души не чают в детях и это взаимно. Если связываются узами брака, то навсегда.

Вода

depositphotos / sahuad

Представители печати Воды рождены: 4 или 29 марта, 18 апреля, 8 или 28 мая, 17 июня, 7 или 27 июля, 16 августа, 5 или 25 сентября, 15 октября, 4 или 24 ноября, 14 декабря, 3 или 23 января, 12 февраля. С виду они сосредоточены, спокойны и собраны, но на самом деле трудолюбивы и упорны. Люди Воды всего добиваются сами и им лучше строить творческую карьеру. Они часто растворяются в отношениях и хотят от партнера такой же отдачи.

Собака

depositphotos / sahuad

Печати Собаки принадлежат даты: 5 или 30 марта, 19 апреля, 9 или 29 мая, 18 июня, 8 или 28 июля, 17 августа, 6 или 26 сентября, 16 октября, 5 или 25 ноября, 15 декабря, 4 или 24 января, 13 февраля. Они очень незаурядны и прямолинейны, любят быть в центре внимания, но порой из-за своей честности могут обидеть человека, сами того не ведая. Собакам не подойдет рутинная и однообразная работа, а в отношениях они жаждут подарков и сюрпризов судьбы. В браке менее эмоциональны, но заботливы и верны, пишет WDay.ru.

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Обезьяна

depositphotos / sahuad

Эти люди родились: 6 или 31 марта, 20 апреля, 10 или 30 мая, 19 июня, 9 или 29 июля, 18 августа, 7 или 27 сентября, 17 октября, 6 или 26 ноября, 16 декабря, 5 или 25 января, 14 февраля. Представители печати Обезьяны настоящие «души компании». Они умеют располагать к себе людей. Представители этой печати очень часто вовлечены в сферы торговли, шоу-бизнеса или модельного бизнеса. Обезьяны редко ошибаются в партнерах и готовы на все ради человека, который в них души не чает.

Дорога

depositphotos / sahuad

Печать Дороги присуща роившимся 7 марта, 1 или 21 апреля, 11 или 31 мая, 20 июня, 10 или 30 июля, 19 августа, 8 или 28 сентября, 18 октября, 7 или 27 ноября, 17 декабря, 6 или 26 января, 15 февраля. Они организованы и собраны. Стойко выдерживают любые удары судьбы и никогда не подвергаются панике. Однако в душе люди Дороги очень чувствительными. На работе они могут как погрязнуть в рутине и стать успешными сотрудниками, так и стать прекрасными руководителями. В отношениях эти личности идеализируют партнера.

Маис

depositphotos / sahuad

Под покровительством Маиса находятся те, кто родился 8 марта, 2 или 22 апреля, 12 мая, 21 июня, 11 или 31 июля, 20 августа, 9 или 29 сентября, 19 октября, 8 или 28 ноября, 18 декабря, 7 или 27 января, 16 февраля. Они целеустремленны и упрямы. Их жизненная энергия позволяет им работать без перерыва очень долгое время. Именно поэтому Маисам так хорошо даются точные науки. Из них выйдут хорошие ученые, врачи и даже юристы. В отношениях становятся более мягкими. Таким людям требуется преданный партнер, который наполнит их серые будни яркими эмоциями.

Ягуар

depositphotos / sahuad

Люди под знаком Ягуара рождены 9 марта, 3 или 23 апреля, 13 мая, 1 или 21 июня, 12 июля, 1 или 20 августа, 10 или 30 сентября, 20 октября, 9 или 29 ноября, 19 декабря, 8 или 28 января, 17 февраля. Их отличительная черта — это смелость и уверенность в своих силах. Они очень умны и способны влиять на других людей. Ягуарам подвластна любая профессия. Главное — развиваться. Могут быть инфантильными, но любят подчинять партнера и расставлять границы. Когда влюбляются, становятся верными, мягкими и податливыми.

Орел

depositphotos / sahuad

Представители Орла родились 10 марта, 4 или 24 апреля, 14 мая, 3 или 23 июня, 13 июля, 2 или 22 августа, 11 сентября, 1 или 21 октября, 10 или 30 ноября, 20 декабря, 9 или 29 января, 18 февраля. Они прирожденные лидеры — их призвание наставлять и подчинять. Орлы редко делятся чувствами и порой складывается ощущение, что у них все продумано наперед. Этим людям свойственно стремиться к роскоши и комфорту. Глубокие чувства не для них. Люди под покровительством Орла зачастую используют своих партнеров не для любви, а как дополнение к своей успешной жизни.

Гриф

depositphotos / sahuad

Даты рождения этого знака: 11 марта, 5 или 25 апреля, 15 мая, 4 или 24 июня, 14 июля, 3 или 23 августа, 12 сентября, 2 или 22 октября, 11 ноября, 1 или 21 декабря, 10 или 30 января, 19 февраля. Очень сложные натуры. Их характер крепко связан с настроением. У Грифов редко получается сдерживать свои эмоции. Благодаря своей интуиции такие личности становятся успешными бизнесменами. Часто выбирают сферу творчества. В отношениях ценят независимость и равноправие.

Земля

depositphotos / sahuad

Представители Земли родились 12 марта, 6 или 26 апреля, 16 мая, 5 или 25 июня, 15 июля, 4 или 24 августа, 13 сентября, 2 или 23 октября, 12 ноября, 2 или 22 декабря, 11 или 31 января, 20 февраля. Им характерен позитивный взгляд на жизнь. Представители Земли добры и всегда готовы подать «руку помощи». Редко ругаются. Они ведут скромный образ жизни, поэтому не часто думают о будущем. Не карьеристы. В юности не заморачиваются с отношениями, но в более зрелом возрасте тщательно выбирают себе спутника жизни.

Кремень

depositphotos / sahuad

Представители Кремня рождены 13 марта, 7 или 27 апреля, 17 мая, 6 или 26 июня, 16 июля, 5 или 25 августа, 14 сентября, 4 или 24 октября, 13 ноября, 3 или 23 декабря, 12 января, 1 или 21 февраля. Их основная черта — сильный характер. Они уверены в себе и поступают так, как считают нужным, даже родственники им не могут противостоят. Обычно, у представителей Кремня мало друзей, а в карьере они предпочитают стабильность и комфорт. В вопросах любви отключают логику и подключают чувства. Ищут спокойного и терпеливого партнера.

Гроза

depositphotos / sahuad

Этому знаки принадлежат такие даты рождения как 14 марта, 8 или 28 апреля, 18 мая, 7 или 27 июня, 17 июля, 6 или 26 августа, 15 сентября, 5 или 25 октября, 14 ноября, 4 или 24 декабря, 13 января, 2 или 22 февраля. Очень ранимы и чувствительны, чутко реагируют на все, что идет не по их плану. Именно поэтому им стоит строить творческую карьеру или развиваться там, где нет стресса и вечной «беготни». В любви представители Грозы нетерпеливы и жаждут подчинить своего партнера.

Солнце

depositphotos / sahuad

Даты рождения: 15 марта, 9 или 29 апреля, 19 мая, 8 или 28 июня, 18 июля, 7 или 27 августа, 16 сентября, 6 или 26 октября, 15 ноября, 5 или 25 декабря, 14 января, 3 или 23 февраля. Они настоящие лидеры, обладают способностью объединять людей вокруг себя. Благодаря своим организаторским навыкам, люди Солнца комфортно себя ощущают в сфере, где нужно приносить счастье и радость. Для брака им нужен сильный человек, так как они постоянно растворяются в своем партнере и теряют свое собственное «я».

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