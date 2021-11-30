Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Прибавки к пенсиям, бесплатный интернет, дактилоскопия для мигрантов — последний месяц 2021 года ознаменуется большим количеством нововведений.

В декабре вступает в силу ряд изменений, которые повлияют на жизнь россиян. Они коснутся пенсионеров, мобильных операторов и их клиентов, а также мигрантов.

Автоматическая индексация пенсий

С 1 декабря 2021 года автоматическая индексация пенсий ожидает три категории граждан. Тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости 6044,48 рублей. На прибавку вправе рассчитывать пенсионеры, которые работали до августа этого года, однако уволились в последний месяц лета. У них будет начисляться прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Ее стоит ожидать и тем, кто в ноябре подавал заявления на перерасчет, подтвержденный всеми необходимыми документами.

Бесплатный интернет

Российские операторы связи будут обязаны бесплатно предоставлять доступ в сеть для пользования сайтами и информационными системами, включенными в перечень социально значимых ресурсов — это официальные сайты органов власти федерального и местного значения, порталы госуслуг, поисковые сети, новостные агрегаторы, онлайн-магазины — всего 371 сайт.

Защита от кибермошенников

Центробанк получит право на внесудебную блокировку сайтов мошенников. Запрещается публиковать данные, которые заведомо могут привести к финансовым потерям. В частности, запрещается рекламировать финансовые пирамиды, запрашивать под видом официальных организаций сведения, которые открывают доступ к личным счетам граждан, описывать незаконные способы получения баз банковских клиентов.

Дактилоскопия для иностранцев

Всем трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в Россию более чем на три месяца, станут выдавать идентификационные карты. На лицевой стороне ее будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол, на обороте — сведения о гражданстве и чип, который будет содержать цифровое изображение отпечатков указательных пальцев рук. В случае уклонения от дактилоскопии срок пребывания мигрантов в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть страну они будут депортированы. Мера не касается граждан Белоруссии и детей до шести лет.

Запрет на галочки в банковских договорах

Зачастую кредитные организации в договорах заранее проставляют в ряде граф типографским способом галочки, означающие согласие на предложенные условия кредитования или на получение дополнительных услуг. Банкам запретят проставлять отметки о согласии заемщика на дополнительные услуги при оформлении потребительского кредита. Клиент сам укажет, какие услуги ему нужны.

Проверка корпоративных абонентов

Операторы связи будут обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации портала Госуслуг данные, внесенные юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными абонентами, о физлицах, пользователях услуг связи. В случае отсутствия и недостоверности информации SIM-карты будут блокировать.

Наказание за торговлю немаркированными лекарствами

За производство или продажу медикаментов без маркировки и за нарушение порядка нанесения на них средств идентификации начнут взимать административные штрафы — до десяти тысяч рублей для физлиц, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч.

Регистрация документов независимо от места жительства

Получить свидетельство о рождении ребенка и прочие документы можно будет в любых ЗАГСах и МФЦ независимо от места жительства. Новый закон предлагает разрешить людям регистрировать акты гражданского состояния и получать документы и на основе экстерриториального принципа. Также можно будет оформить развод, получать документы при усыновлении, изменить фамилию.

Возобновление авиаперелетов в ряд стран

Начиная с декабря, у россиян появится возможность полететь в Мексику, Катар, Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику, Аргентину и на Кубу. Также станет больше рейсов в Италию, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. Однако возобновление авиасообщения не всегда означает разрешение въезда для туристов.

Как писал 5-tv.ru ранее, в России планируют ужесточить запреты для владельцев снегоходов и квадроциклов.